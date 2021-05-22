Это произошло! WBO одобрила чемпионский бой Усика с Джошуа и торопит боксеров с датой

Ну вот и все! Всемирная боксерская организация официально санкционировала бой между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Ранее Красюк сообщил, что возобновил переговоры с командой британца и отступать ему уже некуда.
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Хорошие новости для украинского бойца в своем Instagram сообщил промоутер Усика Александр Красюк. По его словам, теперь у команд есть 10 дней на переговоры.
Ранее Тайсон Фьюри объявил, что его объединительный поединок с Энтони Джошуа состоится 14 августа в Саудовской Аравии.
Однако вскоре арбитражный судья отменил супербой Фьюри – Джошуа и обязал Тайсона провести 3-й бой с американцем Деонтеем Уайлдером до 15 сентября.
А поскольку объединительный поединок в супертяжелом весе в ближайшее время не состоится, то Джошуа должен провести бой против обязательного претендента по версии WBO Усика. И для боя Усика с Джошуа уже нашли дату в августе.
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