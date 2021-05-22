Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Это произошло! WBO одобрила чемпионский бой Усика с Джошуа и торопит боксеров с датой

Елена Павлова Елена Павлова
22 мая, 22:38
Копировать ссылку
Промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что Всемирная боксерская организация санкционировала поединок украинца и чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа
Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

Ну вот и все! Всемирная боксерская организация официально санкционировала бой между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Ранее Красюк сообщил, что возобновил переговоры с командой британца и отступать ему уже некуда.

Читайте также: Джошуа заманивает Усика на арену, где уничтожил Кличко

Хорошие новости для украинского бойца в своем Instagram сообщил промоутер Усика Александр Красюк. По его словам, теперь у команд есть 10 дней на переговоры.

Александр Усик против Энтони Джошуа
Александр Усик против Энтони Джошуа / Фото: Instagram

Ранее Тайсон Фьюри объявил, что его объединительный поединок с Энтони Джошуа состоится 14 августа в Саудовской Аравии.

Однако вскоре арбитражный судья отменил супербой Фьюри – Джошуа и обязал Тайсона провести 3-й бой с американцем Деонтеем Уайлдером до 15 сентября.

А поскольку объединительный поединок в супертяжелом весе в ближайшее время не состоится, то Джошуа должен провести бой против обязательного претендента по версии WBO Усика. И для боя Усика с Джошуа уже нашли дату в августе.

Смотрите, как в последнее время тренировался Александр Усик

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять