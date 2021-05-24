Фьюри и Уайлдер махнут на коронавирус и соберут десятки тысяч болельщиков

Бой британского и американского боксера в Неваде пройдет на открытом воздухе на стадионе футбольной команды в присутствии зрителей на трибунах

Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира / Фото: AFP

После длительного ожидания любители бокса наконец-то смогут увидеть бои за чемпионские пояса в супертяжелом дивизионе. Накануне Фьюри подписал контракт на третий бой с Уайлдером и пообещал его сокрушить. Британец и американец третий раз сойдутся в городе Парадайз, что в штате Невада.

Сегодня издание Boxing News 24 сообщает, что поединок собираются провести на Allegiant Stadium – арене команды по американскому футболу. На разных мероприятиях стадион может вместить от 61 до 75 тысяч зрителей. На боксерское шоу 24 июля планируют пустить от 35 до 40 тысяч болельщиков! Об этом Деонтею рассказал Френк Уоррен – промоутер Тайсона.

Напомним, 9 мая бой Сауля Альвареса и Билли Джо Сондерса собрал 73 тысячи зрителей. Как видим, в США на многих мероприятиях уже махнули рукой на пандемию коронавируса. Хотя на матчи НХЛ и НБА болельщиков практически не пускают, разрешая на аренах присутствовать лишь небольшому количеству приближенных. Правда, ситуация зависит от местных властей: кое-где фанов вообще нет, а в некоторых городах продают по несколько тысяч билетов.

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Вспомним, как вели себя Тайсон и Деонтей перед прошлым боем: