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Ф'юрі підписав контракт на третій бій із Вайлдером і пообіцяв його розтрощити у першому раунді

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
23 травня, 09:21
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Британський чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі домовився про поєдинок з американським "Бомбардувальником" на 24 липня в Лас-Вегасі
Деонтей Вайлдер vs Тайсон Ф'юрі
Деонтей Вайлдер vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Буквально за тиждень все змінилося в королівському дивізіоні професійного боксу. Замість бою Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа, який очікували 14 серпня, сформувалися дві зовсім інші пари. Після рішення суду "Циганський король" втретє битиметься з американцем Деонтеєм Вайлдером, а Ентоні Джошуа зійдеться з Олександром Усиком.

Днями Тайсон Ф'юрі знайшов найгарячішу блондинку в Маямі. А минулої ночі одіозний боксер у своєму стилі оголосив про укладення контракту з "Бронзовим бомбардувальником". Тайсон поставив підпис і продемонстрував, як він буде бити суперника 24 липня, оголосивши, що відпустить колишньому чемпіонові всього один раунд.

Потім Ф'юрі ефектно з'явився в студії американського телебачення, привівши у захват експертів.

Тим часом Тейлор переміг Раміреса блискавичними нокдаунами.

Як завжди, у висловах непереможний суперваговик соромитися не став. "Вайлдер або абсолютно ненормальний, або отримує задоволення від покарань", – охарактеризував Тайсон бажання Деонтея провести з ним третій поєдинок.

Нагадаємо, перший раз в бою Ф'юрі і Вайлдера зафіксували нічию, а в лютому 2020 року британець нокаутував американця в сьомому раунді.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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