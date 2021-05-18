Тайсон Ф'юрі знайшов найгарячішу блондинку в Майамі, поки у нього забирали Джошуа

Ситуація з майбутнім опонентом Тайсона Ф'юрі досі залишається туманною. Сьогодні вранці стало відомо, що суд скасовує супербій Ф'юрі – Джошуа. Британського чемпіона за версією WBC хочуть змусити знову битися з Деонтеєм Вайлдером, але він поки що не реагує на цю інформацію. Зате похвалився, що знайшов "найгарячішу блондинку в Майамі".
Минулого тижня Ф'юрі віддався красуням в Майамі. Тепер же його увагу буде віддано тільки однієї, оскільки до нього прилетіла дружина. "Вау! Моя королева прибула", – підписав "Циганський король" фотографію з Періс. на своїй сторінці в Instagram, якою поділився минулої ночі.
Нагадаємо, у Тайсона і Періс вже п'ятеро дітей і зараз вони чекають на шосту дитину.
Причому, вагітність не заважає Періс займатися просуванням своєї книги, яка вийшла під назвою "Кохання і Ф'юрі". Дама продає її за 20 фунтів стерлінгів і пропонує отримати деякі екземпляри з автографом.
Днями Ф'юрі побачився з Бекхемом і зустрів зіркового гіганта, який зізнався в любові до циган.
Дивіться, як Тайсон проводив час з дружиною на свіжому повітрі: