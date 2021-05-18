Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Тайсон Ф'юрі знайшов найгарячішу блондинку в Майамі, поки у нього забирали Джошуа

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
18 травня, 12:12
Копіювати лінк
До британському боксеру-чемпіону, який розслабляється в США, прилетіла вагітна дружина, поки вирішується доля суперника в його наступному бою
Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі / Фото: Instagram

Ситуація з майбутнім опонентом Тайсона Ф'юрі досі залишається туманною. Сьогодні вранці стало відомо, що суд скасовує супербій Ф'юрі – Джошуа. Британського чемпіона за версією WBC хочуть змусити знову битися з Деонтеєм Вайлдером, але він поки що не реагує на цю інформацію. Зате похвалився, що знайшов "найгарячішу блондинку в Майамі".

Минулого тижня Ф'юрі віддався красуням в Майамі. Тепер же його увагу буде віддано тільки однієї, оскільки до нього прилетіла дружина. "Вау! Моя королева прибула", – підписав "Циганський король" фотографію з Періс. на своїй сторінці в Instagram, якою поділився минулої ночі.

Нагадаємо, у Тайсона і Періс вже п'ятеро дітей і зараз вони чекають на шосту дитину.

Причому, вагітність не заважає Періс займатися просуванням своєї книги, яка вийшла під назвою "Кохання і Ф'юрі". Дама продає її за 20 фунтів стерлінгів і пропонує отримати деякі екземпляри з автографом.

Днями Ф'юрі побачився з Бекхемом і зустрів зіркового гіганта, який зізнався в любові до циган.

Дивіться, як Тайсон проводив час з дружиною на свіжому повітрі:

Тайсон Ф'юрі з дружиною Періс на узбережжі, поцілунок Відео: Instagram
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти