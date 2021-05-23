Блискавичними нокдаунами Тейлор переміг Раміреса: як падав колишній кривдник українця

Британець Джош Тейлор в об'єднавчому чемпіонському бою за очками узяв гору над американцем Хосе Карлосом Раміресом, який раніше виграв у Постола

Минулої ночі в Лас-Вегасі пройшов великий вечір боксу. У головному поєдинку зійшлися чемпіони світу за різними версіями в першій напівлегкій вазі (super light: до 63,5 кг) – володар поясів WBO і WBC Хосе Карлос Рамірес і Джош Тейлор, який володів титулами IBF і WBA.

Тим часом WBO схвалила чемпіонський бій Усика з Джошуа.

Примітно, що до цієї зустрічі обидва бійці на професійному рингу тільки перемагали: британець – 17 разів, американець з мексиканським корінням – 26. Сутичка вийшла практично рівною, боксери пройшли повну дистанцію в 12 раундів. У підсумку всі троє суддів віддали невелику перевагу Тейлору з однаковим рахунком 114: 112.

Вирішальними стали два нокдауни, якими шотландець потряс суперника в шостому і сьомому раундах. Вперше Рамірес впав після зустрічного прямого.

А незабаром колишнього кривдника українця Віктора Постола потряс несподіваний аперкот після клінчу.

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Ця перемога – 18-та для Джоша в профі; при цьому 13 разів він завершував бої достроково. Отже, 30-річний британець став абсолютним чемпіоном світу, захопивши пояси всіх чотирьох найпрестижніших організацій професійного боксу. Цікаво, що на аматорському рівні Тейлор зупинявся задовго до медальних поєдинків.