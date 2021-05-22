Єдиний шанс Усика! Промоутер розкрив деталі переговорів по бою з Джошуа

Олександр Красюк розповів, що в разі підписання контракту українця з британцем реванш НЕ буде прописаний, а ареною битви стане, скоріш за все, Уемблі

Олександр Красюк та Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

Буквально за кілька днів все перевернулося в суперважкому дивізіоні, і зараз очікується підписання контракту Ентоні Джошуа ні з Тайсоном Ф'юрі, а з Олександром Усиком. Тим часом, Усик зі страшним обличчям висловив британцеві вимогу. І якщо з "Циганським королем" Джошуа планував два поєдинки, то українцеві дасть лише один шанс.

Про це в коментарі YouTube-каналі Pep Talk UK розповів промоутер кримчанина Олександр Красюк:

"Зазвичай в боксер застосовують просте правило. Згідно з ним, опцію реваншу для обов'язкового претендента не включають в контракт. Тобто, коли чемпіон проводить обов'язковий захист, пункт про реванш ніколи не розглядається. Втім, не можна сказати, що зовсім ніколи, але в більшості випадків саме так: реванш не описує. Ти все або виграєш або програєш. Все залежить від тебе. Якщо ти хочеш бути королем, ти повинен перемогти короля".

При цьому функціонер зізнався, що головним місце проведення майбутнього бою нині розглядають лондонський стадіон "Вемблі". На зауваження британського блогера, що він щасливий, Красюк йому підіграв, що теж радий.

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Так що, нашому боксеру надасться єдиний шанс стати чемпіоном. Якщо ж він програє, що потім Ентоні і Тайсон організовують два бої, і черга до них з декількох претендентів може стояти дуже довго. Та й Усику вже 34 роки.