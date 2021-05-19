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Усик зі страшним обличчям висловив британцеві вимогу

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
19 травня, 15:54
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Український боксер Олександр Усик і його промоутер Олександр Красюк звернулися до промоутера Ентоні Джошуа з проханням забезпечити більше грошей для бою
Красюк і Усик
Красюк і Усик / Фото: Facebook

Сьогодні вдень команда Олександра Усика трохи розважилася і підігріла інтерес до можливого швидкого бою проти Ентоні Джошуа. Уже відомо, що для бою Усика з Джошуа знайшли дату, а Ф'юрі і Вайлдер поб'ються навіть раніше. Український боксер і його промоутер Олександр Красюк відправили "страшне" відео Едді Гірну.

Звернення до промоутера Ентоні Джошуа, записане в Києві, з'явилося на сторінці Красюка в Instagram. Боксер хрипким голосом зажадав:

"Привіт, Едді. Я хочу грошей. Більше грошей".

Відео: Instagram

Останнім часом наш непереможний супертяж експериментував з іміджем. Зокрема, Усик постав в образі героя 1990-х з фільму "Жмурки". На цей момент він зупинився на короткій стрижці з досить пишними вусами.

А промоутер уродженця Криму за допомогою старої фотографії звернувся до Гірна й Джошуа через соцмережі, закликавши: "Джентльмени, давайте нарешті це здійснимо".

Тим часом, добро на бій Усика і Джошуа дав чиновник, який говорив, що його ніколи не буде.

Дивіться, як Олександр постригся в салоні, зберігши собі вуса:

Відео: Instagram
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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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