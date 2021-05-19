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Для бою Усика з Джошуа вже знайшли дату, а Ф'юрі і Вайлдер поб'ються навіть раніше

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
19 травня, 09:15
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За відомостями інсайдера Майка Коппінджера, українець з британцем можуть зустрітися 21 або 28 серпня, а пояс WBC розіграють в США місяцем раніше
Олександр Красюк та Олександр Усик
Олександр Красюк та Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

Зі стрімкою швидкістю в останні дні розвиваються події в суперважкому дивізіоні. Після того, як суд зобов'язав Тайсона Ф'юрі втретє зустрітися з Деонтеєм Вайлдером, бій "Циганського короля" з Ентоні Джошуа опинився під великим питанням. На цьому тлі промоутери Усика і Джошуа відновили переговори про поєдинок своїх підопічних.

Причому, Олександр Красюк та Едді Гірн вже навіть пригледіли можливі дати зустрічі. Як повідомляє журналіст-інсайдер Майк Коппінджер на своїй сторінці в Twitter, найбільш реальними виглядають 21 або 28 серпня.

При цьому Красюк розіслав офіційні листи WBO, промоутерcкой компанії Джошуа (Matchroom), промоутеру Ф'юрі (Бобу Арум з Top Rank) і навіть його адвокату, а також менеджеру Вайлдера, щоб нарешті визначитися, хто в якому порядку б'ється за які пояса.

Той же Коппінджер пише, що Боб Арум вже пригледів арену для бою Тайсона і Деонтея. Третій раз хлопці могли б побитися на стадіоні в Лас-Вегасі вже 24 липня. Ось тільки чи встигнуть боксери як слід підготуватися за два місяці. Особливо Ф'юрі, який останнім часом розважається в США і трясе жирком.

Читайте, що сказав промоутер Джошуа про бій з Усиком.

Дивіться, як танцювала дружина Олександра:

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Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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