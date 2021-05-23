Фьюри подписал контракт на третий бой с Уайлдером и пообещал его сокрушить в первом раунде

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе договорился о поединке с американским "Бомбардировщиком" на 24 июля в Лас-Вегасе

Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Буквально за неделю все изменилось в королевском дивизионе профессионального бокса. Вместо боя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, который ожидали 14 августа, сформировались две совсем другие пары. После решения суда "Цыганский король" третий раз будет биться с американцем Деонтеем Уайлдером, а Энтони Джошуа сойдется с Александром Усиком.

На днях Тайсон Фьюри нашел самую горячую блондинку в Майами. А минувшей ночью одиозный боксер в своем стиле объявил о заключении контракта с "Бронзовым бомбардировщиком". Тайсон поставил подпись и продемонстрировал, как он будет бить соперника 24 июля, объявив, что отпустит бывшему чемпиону всего один раунд.

Затем Фьюри эффектно появился в студии американского телевидения, приведя в восторг экспертов.

Тем временем Тейлор победил Рамиреса молниеносными нокдаунами.

Как обычно, в выражениях непобедимый супертяж стесняться не стал. "Уайлдер или абсолютно ненормальный, или получает удовольствие от наказаний", – охарактеризовал Тайсон желание Деонтея провести с ним третий поединок.

Напомним, первый раз в бою Фьюри и Уайлдера зафиксировали ничью, а в феврале 2020 года британец нокаутировал американца в седьмом раунде.