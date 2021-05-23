Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Фьюри подписал контракт на третий бой с Уайлдером и пообещал его сокрушить в первом раунде

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
23 мая, 09:21
Копировать ссылку
Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе договорился о поединке с американским "Бомбардировщиком" на 24 июля в Лас-Вегасе
Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Буквально за неделю все изменилось в королевском дивизионе профессионального бокса. Вместо боя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, который ожидали 14 августа, сформировались две совсем другие пары. После решения суда "Цыганский король" третий раз будет биться с американцем Деонтеем Уайлдером, а Энтони Джошуа сойдется с Александром Усиком.

На днях Тайсон Фьюри нашел самую горячую блондинку в Майами. А минувшей ночью одиозный боксер в своем стиле объявил о заключении контракта с "Бронзовым бомбардировщиком". Тайсон поставил подпись и продемонстрировал, как он будет бить соперника 24 июля, объявив, что отпустит бывшему чемпиону всего один раунд.

Затем Фьюри эффектно появился в студии американского телевидения, приведя в восторг экспертов.

Тем временем Тейлор победил Рамиреса молниеносными нокдаунами.

Как обычно, в выражениях непобедимый супертяж стесняться не стал. "Уайлдер или абсолютно ненормальный, или получает удовольствие от наказаний", – охарактеризовал Тайсон желание Деонтея провести с ним третий поединок.

Напомним, первый раз в бою Фьюри и Уайлдера зафиксировали ничью, а в феврале 2020 года британец нокаутировал американца в седьмом раунде.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять