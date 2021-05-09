Наплювали на пандемію. У США встановили рекорд відвідуваності боксерського поєдинку

Наживо за поєдинком Сауля Альвареса і Біллі Джо Сондерса спостерігало понад 70 тисяч глядачів. І це в період, коли весь світ страждає від пандемії коронавірусу

/ Фото: Twitter

Бій між Саулем Альваресом і Біллі Джо Сондерсом зібрав на трибунах арени AT&T Stadium в Арлінгтоні 73 126 глядачів і встановив новий рекорд відвідуваності боксерських поєдинків в закритих приміщеннях.

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Сьогоднішній поєдинок перевершив відвідуваність бою між Мохаммедом Алі і Леоном Спінксом у 1978 році, який наживо дивилися 63 350 шанувальників боксу.

Досягнення, звичайно, грандіозне, якби не одне "але" – пандемія коронавірусу. Адже США лідирує за кількістю хворих на COVID-19 і входить в трійку за новими випадками зараження – щодня в країні фіксують не менше 30 тисяч нових випадків зараження коронавірусом, а з моменту початку пандемії в штатах померло 581 тисяча чоловік.

У Мережі розлітаються відео з заходу, де не видно жодної людини в захисній масці.

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Раніше стала відома причина зупинки бою. У восьмому раунді Сондерс отримав травму ока. Швидше за все, у нього зламана очниця. Через пошкодження британець не міг бачити правим оком, тому тренер не дозволив йому продовжувати бій.

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