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51-летний боксер вырубил соперника в первом раунде. А Кличко все думает о возвращении

Александр Трикиша Александр Трикиша
25 мая, 20:56
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Майкл Энглерт на 11 лет бросил бокс ради службы в морской пехоте и полиции. Он вернулся на ринг в 46 лет и до сих пор продолжает нокаутировать соперников
Майкл Энглерт вернулся на ринг после 11-летней паузы
Майкл Энглерт вернулся на ринг после 11-летней паузы

Пока в Украине не утихают слухи о возвращении Владимира Кличко на ринг, другой ветеран бокса 51-летний Майкл Энглерт продолжает собирать скальпы своих жертв на профессиональном ринге. В очередном поединке Майк уже в первом раунде нокаутировал Марселла Сэмса.

Несмотря на свой почтенный для бокса возраст, Энглерт провел лишь 16-й бой в карьере. При этом в боксе он дебютировал еще в 1999 году, но в 2005 году ушел из спорта и вернулся на ринг лишь в 2016-м, когда ему было 46.

За это время он успел побывать в Ираке, Афганистане и других горячих точках мира, а также работал полицейским. На сегодняшний момент на его счету 13 побед и три поражения.

Правда, сражается сейчас "дед" с соперниками сомнительного уровня. Например, Сэмс имеет в своем активе четыре боя в профи и все – поражения.

Яркие нокауты:

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