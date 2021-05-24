Усик опублікував загадкове повідомлення в соцмережах

Український боксер сподівається найближчим часом підписати контракт із Ентоні Джошуа і битися за чемпіонські пояси, якими володіє британець

Олександр Усик / Фото: Instagram

Після "перевороту" в суперважкому дивізіоні в останні дні Олександр Усик отримав-таки шанс вийти на ринг в бою з чемпіоном світу. Правда, промоутери повинні провести переговори і завершити їх підписанням контракту. При цьому WBO дала командам українця і Ентоні Джошуа всього 10 днів на укладення угоди, після чого збирається оголосити торги.

Читайте також: Джошуа повинен битися з Усиком, Ф'юрі назвав причину.

Однак, думається, до цього справа не дійде. Побічно підтвердив це і наш боксер. Сьогодні він опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографію тренування з лаконічним і таємничим підписом англійською: "Coming soon" (незабаром).

Чи варто це розцінювати, як швидке підписання контракту або ж очікування найближчого бою, дізнаємося пізніше. Поки ж Олександр багато часу проводить у спортзалі.

Відео: Instagram

Нагадаємо, попередньо поєдинок Джошуа і Усика очікується 21 або 28 серпня в Лондоні.

Тим часом Редкач викликав Берінчика на бій у США.

Дивіться, як Усик і його промоутер Олександр Красюк зверталися до Едді Гірна: