Ногою в щелепу з положення лежачи: неймовірний удар з жіночого ММА (відео)

В американському Анкасвіллі пройшов турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 259. Чемпіонка Кріс Сайборг перемогла Леслі Сміт технічним нокаутом і захистила титул. А одна з найкрасивіших дівчат в ММА Валері Лореда зазнала першої поразки в кар'єрі.
Був ще один яскравий жіночий поєдинок того вечора – Дженні Хардінг проти Лії Маккорт.
Хардінг домінував протягом бою і в другому раунді була дуже близька до того, щоб оформити дострокову перемогу. Але Дженней настільки захопилася атакою і спробою добити суперницю, яка лежала, що пропустила неймовірний удар ногою точно в підборіддя. Дженней похитнулася і цієї затримки вистачило Маккорт, щоб провести ефектний прийом і змусити суперницю капітулювати.
What a comeback! @LeahMcCourtMMA gets the submission victory over Janay Harding! # Bellator259 #MMA pic.twitter.com/ixTfRmMT3i- BellatorMMA (@BellatorMMA) May 21, 2021
Раніше ми писали, що чоловік Пейдж Ванзант закінчував бій весь в крові. Остін Вандерфорд буде ще довго пам'ятати поєдинок проти Фабіана Едвардса.