Ногою в щелепу з положення лежачи: неймовірний удар з жіночого ММА (відео)

В американському Анкасвіллі пройшов турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 259. Чемпіонка Кріс Сайборг перемогла Леслі Сміт технічним нокаутом і захистила титул. А одна з найкрасивіших дівчат в ММА Валері Лореда зазнала першої поразки в кар'єрі.

Був ще один яскравий жіночий поєдинок того вечора – Дженні Хардінг проти Лії Маккорт.

Хардінг домінував протягом бою і в другому раунді була дуже близька до того, щоб оформити дострокову перемогу. Але Дженней настільки захопилася атакою і спробою добити суперницю, яка лежала, що пропустила неймовірний удар ногою точно в підборіддя. Дженней похитнулася і цієї затримки вистачило Маккорт, щоб провести ефектний прийом і змусити суперницю капітулювати.

What a comeback! @LeahMcCourtMMA gets the submission victory over Janay Harding! # Bellator259 #MMA pic.twitter.com/ixTfRmMT3i