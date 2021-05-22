Ногою в щелепу з положення лежачи: неймовірний удар з жіночого ММА (відео)

Під час турніру зі змішаних єдиноборств Bellator 259 Ліа Маккорт ефектним прийомом здобула дострокову перемогу над Дженней Хардінг

Переможниця бою Ліа Маккорт / Фото: Instagram

В американському Анкасвіллі пройшов турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 259. Чемпіонка Кріс Сайборг перемогла Леслі Сміт технічним нокаутом і захистила титул. А одна з найкрасивіших дівчат в ММА Валері Лореда зазнала першої поразки в кар'єрі.

Був ще один яскравий жіночий поєдинок того вечора – Дженні Хардінг проти Лії Маккорт.

Хардінг домінував протягом бою і в другому раунді була дуже близька до того, щоб оформити дострокову перемогу. Але Дженней настільки захопилася атакою і спробою добити суперницю, яка лежала, що пропустила неймовірний удар ногою точно в підборіддя. Дженней похитнулася і цієї затримки вистачило Маккорт, щоб провести ефектний прийом і змусити суперницю капітулювати.

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