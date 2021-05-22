Скільки він втратив крові? Подивіться, як виглядає після бою чоловік секс-бомби ММА

В американському Анкасвіллі відбувся вечір змішаних єдиноборств Bellator 259, де відбулося кілька цікавих поєдинків. Чемпіонка Кріс Сайборг перемогла Леслі Сміт технічним нокаутом і захистила титул. А одна з найкрасивіших дівчат в ММА Валері Лореда зазнала першої поразки в кар'єрі.
Ще одним поєдинком вартим уваги стало протистояння Остіна Вандерфорда і Фабіана Едвардса.
Вандерфорд фанатам ММА більше відомий як чоловік однієї з найпопулярніших представниць єдиноборств – Пейдж Ванзант. Під час пандемії парочка прославилася своїми відвертими фотографіями.
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Але і в октагоні у Остіна хороші результати. Він провів 11 боїв і всі виграв. Правда, з Едвардсом було важко. Вандерфорд отримав розсічення і до кінця бою був весь у крові. Та судді віддали йому перемогу.
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