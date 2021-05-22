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Ногой в челюсть из положения лежа: невероятный удар из женского ММА (видео)

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 мая, 14:08
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Во время турнира по смешанным единоборствам Bellator 259 Лиа Маккорт эффектным приемом добыла досрочную победу над Дженей Хардинг
Победительница боя Лиа Маккорт
Победительница боя Лиа Маккорт / Фото: Instagram

В американском Анкасвилле прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 259. Чемпионка Крис Сайборг победила Лесли Смит техничным нокаутом и защитила титул. А одна из самых красивых девушек в ММА Валери Лореда потерпела первое поражение в карьере.

Был еще один яркий женский поединок того вечера – Дженей Хардинг против Лии Маккорт.

Хардинг доминировал на протяжении боя и во втором раунде была очень близка к тому, чтобы оформить досрочную победу. Но Дженей настолько увлеклась атакой и попыткой добить лежавшую соперницу, что пропустила невероятный удар ногой точно в подбородок. Дженей пошатнулась и этой заминки хватило Маккорт, чтобы провести эффектный прием и заставить соперницу капитулировать.

Ранее мы писали, что муж Пейдж Ванзант заканчивал бой весь в крови. Остин Вандерфорд будет еще долго помнить поединок против Фабиана Эдвардса.

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Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

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