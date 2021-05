Ногой в челюсть из положения лежа: невероятный удар из женского ММА (видео)

В американском Анкасвилле прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 259. Чемпионка Крис Сайборг победила Лесли Смит техничным нокаутом и защитила титул. А одна из самых красивых девушек в ММА Валери Лореда потерпела первое поражение в карьере.

Был еще один яркий женский поединок того вечера – Дженей Хардинг против Лии Маккорт.

Хардинг доминировал на протяжении боя и во втором раунде была очень близка к тому, чтобы оформить досрочную победу. Но Дженей настолько увлеклась атакой и попыткой добить лежавшую соперницу, что пропустила невероятный удар ногой точно в подбородок. Дженей пошатнулась и этой заминки хватило Маккорт, чтобы провести эффектный прием и заставить соперницу капитулировать.

What a comeback!@LeahMcCourtMMA gets the submission victory over Janay Harding! #Bellator259#MMApic.twitter.com/ixTfRmMT3i