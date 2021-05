Гарячу красуню з ММА побили в Америці

У Анкасвіллі (США) завершився турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 259, де Кріс Сайборг перемогла технічним нокаутом Леслі Сміт. Ще одним цікавим протистоянням вечора був поєдинок Валері Лореди з Ханною Гай.

Бій пройшов весь відведений час і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Ханни Гай. Таким чином Лореда зазнала своєї першої поразки в ММА, раніше на її рахунку було три перемоги поспіль в Bellator. Для Гай це четверта перемога в ММА при одній поразці.

