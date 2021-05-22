Гарячу красуню з ММА побили в Америці

На турнірі Bellator 259 Ханна Гай одноголосним рішенням суддів перемогла Валері Лореду, для якої ця поразка стала першою в кар'єрі

Ханна Гай і Валері Лореда

У Анкасвіллі (США) завершився турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 259, де Кріс Сайборг перемогла технічним нокаутом Леслі Сміт. Ще одним цікавим протистоянням вечора був поєдинок Валері Лореди з Ханною Гай.

Бій пройшов весь відведений час і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Ханни Гай. Таким чином Лореда зазнала своєї першої поразки в ММА, раніше на її рахунку було три перемоги поспіль в Bellator. Для Гай це четверта перемога в ММА при одній поразці.

Нагадаємо, що Лореда прославилася не тільки своїми боями, але і гарячими фото в Instagram.