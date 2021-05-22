Гарячу красуню з ММА побили в Америці

У Анкасвіллі (США) завершився турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 259, де Кріс Сайборг перемогла технічним нокаутом Леслі Сміт. Ще одним цікавим протистоянням вечора був поєдинок Валері Лореди з Ханною Гай.
Бій пройшов весь відведений час і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Ханни Гай. Таким чином Лореда зазнала своєї першої поразки в ММА, раніше на її рахунку було три перемоги поспіль в Bellator. Для Гай це четверта перемога в ММА при одній поразці.
Check out the final minute of round 1 between @ValerieLouredaa and Hannah Guy.- BellatorMMA (@BellatorMMA) May 22, 2 021
The # Bellator259 main card is LIVE on @SHOSports . Tune in NOW to catch round 2.
https://t.co/RNtauZGbbQ #MMA pic.twitter.com/dlmetDR89O
Нагадаємо, що Лореда прославилася не тільки своїми боями, але і гарячими фото в Instagram.
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