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Гарячу красуню з ММА побили в Америці

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
22 травня, 08:56
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На турнірі Bellator 259 Ханна Гай одноголосним рішенням суддів перемогла Валері Лореду, для якої ця поразка стала першою в кар'єрі
Ханна Гай і Валері Лореда
Ханна Гай і Валері Лореда

У Анкасвіллі (США) завершився турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 259, де Кріс Сайборг перемогла технічним нокаутом Леслі Сміт. Ще одним цікавим протистоянням вечора був поєдинок Валері Лореди з Ханною Гай.

Бій пройшов весь відведений час і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Ханни Гай. Таким чином Лореда зазнала своєї першої поразки в ММА, раніше на її рахунку було три перемоги поспіль в Bellator. Для Гай це четверта перемога в ММА при одній поразці.

Нагадаємо, що Лореда прославилася не тільки своїми боями, але і гарячими фото в Instagram.

Дивіться яскраві нокаути:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

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