Зламав щелепу! Колишній омонівець побив хлопчика і його батька за відмову тренуватися

Кримінальна історія зі спортивним відтінком під Москвою. Експоліцейський зірвався з котушок, коли підліток відмовився займатися під його керівництвом в підвалі

У підмосковних Люберцях тренер з боксу колишній омонівець Євген Герасимов побив 14-річного хлопчика і його батька після того, як юний спортсмен відмовився від тренувань під керівництвом експоліцейського.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

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Повідомляється, що спершу хлопчик, який вирішив тренуватися, знайшов спортзал, організований місцевими жителями в підвалі одного з будинків. За його словами, Герасимов запропонував послуги тренера, але хлопчик відмовився. Справа ледь не дійшла до бійки, тоді хлопець поскаржився своєму батькові – щоб на нього не тиснули.

Батько подзвонив Герасимову і домовився з ним про зустріч. При зустрічі, що перетворилася на боксерський поєдинок, Герасимов зламав незадоволеному батькові щелепу і заодно побив сина, який намагався заступитися за батька.

Після бійки потерпілий тато потрапив до лікарні, де вирішив написати заяву на Герасимова в поліцію, не дивлячись на те, що той приходив його провідати, наполегливо радячи цього не робити.

Сам боксер-омонівець запевняє, що він – не винен. Мовляв, батько разом з сином перші напали на нього (з цеглиною), а він лише захищався, як умів, тому випадково побив обох.

Підлітку ж зараз надходять погрози через знайомих.

Раніше ми писали, що в Москві самбіст побив приїжджого біля ресторану. Спортсмен каже, що перебував у стані алкогольного сп'яніння, а бійка почалася на грунті особистої неприязні.

Також ми розповідали, що директор московського Спартака зі зв'язків з громадськістю Антон Фетисов біля ресторану хотів розборонити двох хлопців, але сам потрапив до реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки.