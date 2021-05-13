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Директор Спартака вдарив монтажника першим: нове відео бійки

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
13 травня, 15:32
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Підсумком розборок біля бару в Москві стала відкрита черепно-мозкова травма у представника футбольного клубу. А Жафяру з Мосводоканалу світить строк

У Мережі з'явилося нове відео конфлікту за участю директора московського Спартака зі зв'язків з громадськістю Антона Фетисова, який опинився за підсумками розборок у реанімації. Як виявилося, Фетисов вдарив першим.

У ролику, опублікованому телеграм-каналом Mash, видно, що спершу Фетисов стояв осторонь біля бару з двома дамами – дружиною і сестрою. Поруч про щось голосно сперечалися двоє хлопців. Антон вирішив виступити в ролі третейського судді і розрулити питання, щоб ніхто не постраждав. Дипломатично вирішити проблему не вдалося, тому він вирішив діяти рішучіше і бити першим.

Бійка за участю Антона Фетисова Відео: Mash

Але не судилося – удар у непроханого миротворця, м'яко кажучи, не вдався, а відповідь не змусила себе чекати. Фетисов впав і знепритомнів. Як наслідок, у нього відкрита черепно-мозкова травма та перелом скроневої кістки.

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А затриманому 31-річному монтажнику "Мосводоканалу" Жафяру Боровкову світить кримінальна відповідальність за статтею – навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, яка загрожує життю людини.

Антон Фетисов
Антон Фетисов / Фото: Офіційний сайт ФК "Спартак"

Раніше ми писали, що футболіста збірної Шотландії звинувачують у нападі на підлітка: топтав телефон і бив на вулиці.

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