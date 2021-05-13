Директор Спартака вдарив монтажника першим: нове відео бійки

У Мережі з'явилося нове відео конфлікту за участю директора московського Спартака зі зв'язків з громадськістю Антона Фетисова, який опинився за підсумками розборок у реанімації. Як виявилося, Фетисов вдарив першим.
У ролику, опублікованому телеграм-каналом Mash, видно, що спершу Фетисов стояв осторонь біля бару з двома дамами – дружиною і сестрою. Поруч про щось голосно сперечалися двоє хлопців. Антон вирішив виступити в ролі третейського судді і розрулити питання, щоб ніхто не постраждав. Дипломатично вирішити проблему не вдалося, тому він вирішив діяти рішучіше і бити першим.
Але не судилося – удар у непроханого миротворця, м'яко кажучи, не вдався, а відповідь не змусила себе чекати. Фетисов впав і знепритомнів. Як наслідок, у нього відкрита черепно-мозкова травма та перелом скроневої кістки.
Читайте також: Ногою – лежачого: як дісталося директору Спартака Фетисову
Динамо – Зоря: онлайн фіналу Кубка України
"Я відбувся легким переляком". Рінат Ахметов – про зустріч із коронавірусом
Усі результати 25-го туру чемпіонату України з футболу
А затриманому 31-річному монтажнику "Мосводоканалу" Жафяру Боровкову світить кримінальна відповідальність за статтею – навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, яка загрожує життю людини.
Раніше ми писали, що футболіста збірної Шотландії звинувачують у нападі на підлітка: топтав телефон і бив на вулиці.