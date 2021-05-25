Четверо на одного: лікарі не врятували побитого бійця ММА

25-річний боєць ММА з Нової Зеландії Фау Вейк загинув внаслідок вуличного нападу в Окленді.
Про це повідомляє MMAFighting.
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Вейк став жертвою нападу з боку чотирьох чоловіків, який стався 16 травня. Відтоді за його життя боролися лікарі, яким так і не вдалося врятувати спортсмена.
Всі четверо підозрюваних вже затримані поліцією, їм пред'явлені звинувачення.
У Вейка залишилися чотирирічна дочка і троє братів, які займаються бойовими мистецтвами.
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Чемпіон UFC у середній вазі Ісраель Адесан’я і Ден Гукер, відомий за виступами в цій же організації, були серед друзів Вейка, і вже вшанували пам'ять загиблого повідомленнями в соціальних мережах.
Як зазначив один з тренерів Вейка, за кілька годин до трагедії той спарингував з Адесан’єю і взяв гору над чемпіоном UFC.
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