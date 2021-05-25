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Четверо на одного: лікарі не врятували побитого бійця ММА

Олег Люлька Олег Люлька
25 травня, 10:02
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Новозеландський спортсмен Фау Вейк помер внаслідок нерівної бійки в Окленді. У нього залишилися маленька донька і троє братів – всі зі змішаних єдиноборств
Новозеландський боєць Фау Вейк
Новозеландський боєць Фау Вейк / Фото: Instagram

25-річний боєць ММА з Нової Зеландії Фау Вейк загинув внаслідок вуличного нападу в Окленді.

Про це повідомляє MMAFighting.

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Вейк став жертвою нападу з боку чотирьох чоловіків, який стався 16 травня. Відтоді за його життя боролися лікарі, яким так і не вдалося врятувати спортсмена.

Всі четверо підозрюваних вже затримані поліцією, їм пред'явлені звинувачення.

У Вейка залишилися чотирирічна дочка і троє братів, які займаються бойовими мистецтвами.

В тренді

Чемпіон UFC у середній вазі Ісраель Адесан’я і Ден Гукер, відомий за виступами в цій же організації, були серед друзів Вейка, і вже вшанували пам'ять загиблого повідомленнями в соціальних мережах.

Як зазначив один з тренерів Вейка, за кілька годин до трагедії той спарингував з Адесан’єю і взяв гору над чемпіоном UFC.

Раніше ми писали про смерть у рингу в Еквадорі – від удару в голову помер кікбоксер Йоель Кауаскі.

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