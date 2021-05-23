Смертоносний марафон в Китаї: перші одкровення тих, хто вижив

"Я перестав відчувати пальці. Те ж саме було з язиком, він онімів", – що кажуть спортсмени-марафонці після змагань, які забрали 21 життя

Надання допомоги марафонцеві, якому пощастило вижити / Фото: Reuters

З'явилися перші одкровення спортсменів, які вижили в страшному марафоні в Китаї, що забрав життя 21 учасника.

Нагадаємо, вони замерзли на смерть внаслідок різкого погіршення погоди: почалися крижаний дощ, град і ураганний вітер.

100-кілометровий ультрамарафон відбувався по пересіченій місцевості в китайській провінції Ганьсу.

"У якийсь момент я перестав відчувати пальці, – поділився один з учасників змагань, якого цитує Tencent Sports. – Те ж саме сталося і з язиком – він був заморожений. Я вирішив відмовитися від подальшої боротьби на півдорозі і увійшов до дерев'яної хатини, на яку мені вказав рятувальник. Там уже було близько десяти бігунів. Разом ми провели приблизно годину, чекаючи на допомогу. В підсумку до хатини набилося 50 спортсменів"

Ще один марафонець, якому вдалося вижити, розповідає:

"Моє становище гіршало щохвилини. Все тіло було промоклим, включаючи взуття і шкарпетки, а вітер лише ускладнював ситуацію. Через сильний вітер я почав хвилюватися за життя ще більше. Холод був дедалі нестерпнішим. Потім я знайшов відносно захищене місце і усамітнився там. Мені вдалося сяк-так роздобути ковдру, але її миттєво віднесло вітром. На мені були рукавички без пальців, а ще я використовував трекінгові палки. Однак руки були занадто холодними, тому взяв трекінгові палки під пахву і повільно піднявся на гору"

"Незабаром усвідомив, що всі десять пальців намертво оніміли, – я нічого не відчував. Такого зі мною ніколи не було. Тоді я засунув один палець у рот і тримав його там протягом тривалого часу, але він ніяк не зігрівався. І водночас я відчував, що мій язик був дуже холодним"

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Відзначимо, що серед загиблих опинився і володар двох національних рекордів Лян Цзин. Він був неодноразовим переможцем ультрамарафонів: установив два національні рекорди, подолавши 149,51 км в 2014 році і 151,2 км в 2018 році.