Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

Смертоносный марафон в Китае: первые откровения выживших

Олег Люлька Олег Люлька
23 мая, 16:53
Копировать ссылку
"Я перестал чувствовать пальцы. То же самое было с языком, он онемел", – что говорят спортсмены-марафонцы после соревнований, которые унесли 21 жизнь
Китай, оказание помощи выжившему в марафоне
Китай, оказание помощи выжившему в марафоне / Фото: Reuters

Появились первые откровения спортсменов, выживших в жутком марафоне в Китае, унесшем жизни 21 участника.

Напомним, они замерзли насмерть в результате резкого ухудшения погоды: начались ледяной дождь, град и ураганный ветер.

100-километровый ультрамарафон проходил по пересеченной местности в китайской провинции Ганьсу.

"В какой-то момент я перестал чувствовать пальцы, – поделилися один из участников соревнований, которого цитирует Tencent Sports. – То же самое случилось и с языком – он был буквально заморожен. Я решил отказаться от дальнейшей борьбы на полпути и вошел в деревянную хижину, на которую мне указал спасатель. Там уже было около десяти бегунов. Вместе мы провели приблизительно час, ожидая помощи. В итоге число находящихся в хижине спортсменов возросло до 50"

Еще один марафонец, которому удалось выжить, рассказывает:

"Мое положение становилось хуже с каждой минутой. Все тело было промокшим, включая обувь и носки, а ветер лишь усугублял ситуацию. Из-за сильного ветра я начал волноваться за жизнь еще больше. Холод становился все более невыносимым. Потом я нашел относительно защищенное место и изолировался там. Мне удалось кое-как раздобыть одеяло, но его мгновенно унесло ветром. На мне были перчатки без пальцев, а еще я использовал треккинговые палки. Однако руки были слишком холодными, поэтому взял треккинговые палки под мышку и медленно поднялся на гору"

"Вскоре осознал, что все десять пальцев намертво онемели, – я ничего не чувствовал. Такого со мной никогда не было. Тогда я засунул один палец в рот и держал его там в течение долгого времени, но он никак не согревался. И в то же время я чувствовал, что мой язык был очень холодным"

Читайте также: В Крыму умер бывший украинский футболист. Экс-игроку Зари только исполнилось 37

Отметим, что среди погибших оказался и обладатель двух национальных рекордов Лян Цзин. Он являлся неоднократным победителем ультрамарафонов: поставил два национальных рекорда, преодолев 149,51 км в 2014 году и 151,2 км в 2018 году.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять