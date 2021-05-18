Умер многолетний администратор Динамо и друг Лобановского

Знаковому соратнику Валерия Лобановского и работнику киевского клуба Александру Чубарову, который пришел в Динамо в 1980-х, было 78 лет

Администратор киевского Динамо Александр Чубаров

Печальная новость сегодня пришла в украинский футбол. На 79-м году жизни умер знаменитый администратор столичного Динамо Александр Чубаров. Известие опубликовал официальный сайт Динамо с соболезнованиями родным и близким от президента клуба Игоря Суркиса.

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Чубаров появился в киевской команде в середине 1980-х и отдал клубу более 30 лет. Легендарный тренер Валерий Лобановский доверял ему решение многих серьезных вопросов. Кроме того, у наставника и администратора были свои особые ритуалы. Также Александр считался мастером футбольных историй, которых за десятилетия в футболе накопил немало. Вспомним, что рассказывал Чубаров о прозвище Сергея Юрана.

Даже свою дочь администратор назвал в честь Лобановского. Говорят, что именно он сыграл важную роль в возвращении великого тренера в Украину в 1996 году после нескольких лет на Близком Востоке.

О причинах смерти динамовца пока что не сообщается.

Тем временем бывший футболист киевского Динамо отказал российскому клубу.

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