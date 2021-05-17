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Бывший футболист киевского Динамо отказал российскому клубу – не все купишь за деньги

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
17 мая, 21:43
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Австрийский защитник немецкого Байера Александар Драгович не захотел переходить в московское Динамо, предпочтя остаться в Европе
Австрийский защитник Александар Драгович
Австрийский защитник Александар Драгович

Футбольный сезон 2020/2021 в Европе завершается, и клубы уже думают о будущем. На раздорожье оказался 30-летний центральный защитник сборной Австрии Александр Драгович. Экс-игрок киевского Динамо, который играл в Украине в 2013-2016 годах, получил предложение из московского Динамо, но отказался ехать в Россию, даже несмотря на обещанную солидную зарплату.

Сегодня стало известно, что английский футболист получил украинский паспорт и мечтает о сборной.

Журналист-инсайдер Макс Билефельд пишет в Twitter, что, кроме россиян, на Драговича претендуют еще несколько клубов. В частности, Байер готов его оставить еще на сезон. Интересуется парнем и соседний немецкий Кельн. Но больше всего шансов у сербской Црвены Звезды, президенту которой австриец пообещал подписаться.

Нынешнее соглашение Александра с Байером заканчивается в ближайшие недели, так что "фармацевты" вынуждены отпускать его бесплатно. Трансферная стоимость защитника сейчас составляет примерно 3 миллиона евро.

Тем временем, лучшая команда мира везет на Евро-2020 всего двух игроков внутреннего чемпионата.

Смотрите, как Александар забивал в Лиге Европы за Байер:

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