Лучшая команда планеты повезет на Евро-2020 всего двух игроков из внутреннего чемпионата

Тренерский штаб сборной Бельгии определился с окончательной заявкой на финальную часть Евро-2020. Турнир стартует 11 июня. Бельгия сыграет в группе B вместе с Россией, Финляндией и Данией.
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В основную заявку лидера рейтинга ФИФА попали всего два игрока из чемпионата Бельгии (Миньоле и Ванакен), остальные – легионеры, при этом, есть даже представитель чемпионата Японии (Вермален), сообщается в Twitter.
Вратари: Куртуа (Реал), Миньоле (Брюгге), Зельс (Страсбург)
Защитники: Алдервейрелд (Тоттенхэм), Боята (Герта), Денайер (Лион), Вермален (Виссел Кобе), Вертонген (Бенфика), Менье (Боруссия Д), Кастань (Лестер)
Полузащитники: Де Брюйне (Манчестер Сити), Дендонкер (Вулверхэмптон), Карраско (Атлетико), Прает, Тилеманс (оба – Лестер), Шадли (Истанбул Башакшехир), Торган Азар, Витсель (оба – Боруссия Д), Ванакен (Брюгге)
Нападающие: Доку (Ренн), Эден Азар (Реал), Мертенс (Наполи), Троссард (Брайтон), Батшуайи, Бентеке (оба – Кристал Пэлас), Ромелу Лукаку (Интер)
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Кроме этого, в Бельгии представили резервный состав на случай форс-мажора, к которому с недавних пор относится еще и заражение коронавирусом.
Резервный список: Камински (Блэкберн Роверс), Салемакерс (Милан), Локонга, Версхарен (оба – Андерлехт), Хейнен (Генк), Фоке (Реймс), Янузай (Реал Сосьедад), Мехеле, Де Кетеларе (оба – Брюгге), Жордан Лукаку (Антверпен), Ванхеусден (Стандард).
Ранее мы писали, что вратарь Барселоны пропустит Евро-2020. Немецкий вратарь из-за проблем с коленом вынужден будет отправиться на операционный стол. За матчами чемпионата Европы он будет следить по телевизору.
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