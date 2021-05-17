У Украины будет сауна прямо на стадионе. Шевченко определился с базовой ареной на Евро

Два матча группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Украины проведет в Бухаресте, поэтому решила готовиться в пригороде столицы Румынии Волунтари

Сборная Украины сейчас на сборе в Харькове / Фото: УАФ

15 мая в Харькове без ряда легионеров сборная Украины начала подготовительный сбор к Евро-2020. А теперь определилась и с ареной, на которой будет тренироваться во время летнего чемпионата Европы.

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Напомним, что два из трех матчей группового этапа "сине-желтые" проведут в Бухаресте. После дебютной встречи в Амстердаме с Нидерландами 13 июня, далее команда Шевченко сыграет с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

Поэтому, как сообщает Команда №1, базовой для тренировок сборной Украины в Румынии станет арена имени тренера Ангела Йорданеску в пригороде Бухареста – Волунтари. Это небольшой стадион, который вмещает 4,5 тысячи зрителей. Рядом со стадионом расположено поле с искусственным покрытием и еще одно натуральное, но меньших размеров.

Примечательно, что основная раздевалка стадиона граничит с тренажерным залом и примыкает к сауне. Поэтому футболисты сборной смогут проводить после тренировок восстановительные процедуры прямо на стадионе.

Сборная Украины прибыла в Харьков перед Евро-2020

На Евро-2020 команда-участник будет иметь возможность провести только одну тренировку на каждой из домашних арен чемпионата, но при условии проведения ею матча на этом стадионе. Поэтому вся подготовительная работа будет происходить на полях, которые сборные выбрали сами.

Напомним, что первый товарищеский матч перед Евро сборная Украины сыграет против Бахрейна 23 мая в Харькове. Далее команде Андрея Шевченко предстоят спарринги с Северной Ирландией и Кипром.

Ранее Шевченко рассказал про форму Руслана Малиновского.

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