Вратарь Барселоны пропустит Евро-2020

Немецкий вратарь из-за проблем с коленом вынужден будет отправиться на операционный стол. За матчами чемпионата Европы он будет следить по телевизору

Марк-Андре тер Штеген / Фото: AFP

Вратарь Барселоны и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген пропустит Евро-2020. Немецкому голкиперу предстоит перенести операцию на колене. Об этом тер Штеген написал у себя в Instagram.

"Я решил вместе с медицинской службой клуба, что сделаю дополнительное вмешательство на моем колене. Мне грустно, что этим летом я пропущу Евро-2020 с Германией. Впервые за много лет я буду поддерживать свою страну из дома. Надеюсь, мы выиграем!", – написал Марк-Андре.

Тер Штеген дебютировал в национальной команде в ноябре 2016 года, принимал участие в Кубке Конфедерация 2017 года, а также вошел в заявку на ЧМ-2018, но на турнире все матчи провел Мануэль Нойер. Можно не сомневаться, что ветеран Баварии будет номером один бундестима и на чемпионате Европы.

Ранее мы писали, что Польша нуждается в защитнике Динамо на Евро-2020. Чемпион Украины в составе киевского Динамо Томаш Кендзера вызван в национальную сборную Польши готовиться к чемпионату Европы.