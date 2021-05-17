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Вратарь Барселоны пропустит Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
17 мая, 16:57
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Немецкий вратарь из-за проблем с коленом вынужден будет отправиться на операционный стол. За матчами чемпионата Европы он будет следить по телевизору
Марк-Андре тер Штеген
Марк-Андре тер Штеген / Фото: AFP

Вратарь Барселоны и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген пропустит Евро-2020. Немецкому голкиперу предстоит перенести операцию на колене. Об этом тер Штеген написал у себя в Instagram.

"Я решил вместе с медицинской службой клуба, что сделаю дополнительное вмешательство на моем колене. Мне грустно, что этим летом я пропущу Евро-2020 с Германией. Впервые за много лет я буду поддерживать свою страну из дома. Надеюсь, мы выиграем!", – написал Марк-Андре.

Тер Штеген дебютировал в национальной команде в ноябре 2016 года, принимал участие в Кубке Конфедерация 2017 года, а также вошел в заявку на ЧМ-2018, но на турнире все матчи провел Мануэль Нойер. Можно не сомневаться, что ветеран Баварии будет номером один бундестима и на чемпионате Европы.

Ранее мы писали, что Польша нуждается в защитнике Динамо на Евро-2020. Чемпион Украины в составе киевского Динамо Томаш Кендзера вызван в национальную сборную Польши готовиться к чемпионату Европы.

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