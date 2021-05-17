Веселые тренировки сборной Украины: Шевченко помогал сдавать тест новичку

Молодой полузащитник Шахтера Георгий Судаков рассказал, что в национальной команде занятия очень интенсивные и интересные, уже чувствуется усталость

Георгий Судаков / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сборная Украины по футболу начала готовиться к чемпионату Европы в неполном составе. Читайте, как сборная Украины живет в Харькове перед Евро. Пока из-за рубежа не подъехали некоторые лидеры, шанс проявить себя получает молодежь.

Один из новичков, 18-летний Георгий Судаков, поделился с сайтом УАФ впечатлениями от первых дней в лагере "сине-желтых":

"Очень нравятся тренировки, интересные. У тренерского штаба с итальянскими наставниками невероятный, топовый уровень. Они нам все объясняют. Самое главное, что очень высокая интенсивность. Вроде в тренировках и нет ничего особенного, но за два дня уже чувствуется приятная усталость. У нас в клубе одноразовый режим тренировок, и они немного короче по времени, менее интенсивные. В сборной же серьезные нагрузки. За два дня у нас были три тренировки, еще и тесты утром – прилично "наелись". Кстати, я остался один на тесте, и Андрей Николаевич помогал – подгонял меня".

Тем временем, Шевченко определился с базой на Евро: у Украины будет сауна прямо на стадионе.

Ранее Шева довызвал чемпиона мира и еще двух новичков.

Смотрите, как Судаков забивал в молодежной Лиге УЕФА: