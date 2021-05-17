Веселі тренування збірної України: Шевченко допомагав здавати тест новачкові

Молодий півзахисник Шахтаря Георгій Судаков розповів, що в національній команді заняття дуже інтенсивні і цікаві, вже відчувається втома

Георгій Судаков / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Збірна України з футболу розпочала готуватися до чемпіонату Європи в неповному складі. Читайте, як збірна України живе в Харкові перед Євро. Поки з-за кордону не під'їхали деякі лідери, шанс проявити себе отримує молодь.

Один із новачків, 18-річний Георгій Судаков, поділився з сайтом УАФ враженнями від перших днів в таборі "синьо-жовтих":

"Дуже подобаються тренування, цікаві. У тренерського штабу з італійськими наставниками неймовірний, топовий рівень. Вони нам усе пояснюють. Найголовніше, що дуже висока інтенсивність. Начебто в тренуваннях і немає нічого особливого, але за два дні вже відчувається приємна втома. У нас в клубі одноразовий режим тренувань, і вони трохи коротші за часом, менш інтенсивні. У збірній же серйозні навантаження. За два дні у нас були три тренування, ще й тести вранці – пристойно "наїлися". До речі, я залишився один на тесті, і Андрій Миколайович допомагав – підганяв мене".

Тим часом, Шевченко визначився з базою на Євро: у України буде сауна прямо на стадіоні.

Раніше Шева довикликав чемпіона світу і ще двох новачків.

Дивіться, як Судаков забивав у молодіжній Лізі УЄФА: