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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Веселі тренування збірної України: Шевченко допомагав здавати тест новачкові

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
17 травня, 17:21
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Молодий півзахисник Шахтаря Георгій Судаков розповів, що в національній команді заняття дуже інтенсивні і цікаві, вже відчувається втома
Георгій Судаков
Георгій Судаков / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Збірна України з футболу розпочала готуватися до чемпіонату Європи в неповному складі. Читайте, як збірна України живе в Харкові перед Євро. Поки з-за кордону не під'їхали деякі лідери, шанс проявити себе отримує молодь.

Один із новачків, 18-річний Георгій Судаков, поділився з сайтом УАФ враженнями від перших днів в таборі "синьо-жовтих":

"Дуже подобаються тренування, цікаві. У тренерського штабу з італійськими наставниками неймовірний, топовий рівень. Вони нам усе пояснюють. Найголовніше, що дуже висока інтенсивність. Начебто в тренуваннях і немає нічого особливого, але за два дні вже відчувається приємна втома.

У нас в клубі одноразовий режим тренувань, і вони трохи коротші за часом, менш інтенсивні. У збірній же серйозні навантаження. За два дні у нас були три тренування, ще й тести вранці – пристойно "наїлися". До речі, я залишився один на тесті, і Андрій Миколайович допомагав – підганяв мене".

Тим часом, Шевченко визначився з базою на Євро: у України буде сауна прямо на стадіоні.

Раніше Шева довикликав чемпіона світу і ще двох новачків.

Дивіться, як Судаков забивав у молодіжній Лізі УЄФА:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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