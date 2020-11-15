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Шева довызвал чемпиона мира и еще двух новичков на матч со Швейцарией

15 ноября, 21:50

Олег Люлька Олег Люлька

Булеца, Судаков и Назаренко присоединятся к сборной Украины, если их тесты на коронавирус окажутся отрицательными

Андрей Шевченко таки довызвал в сборную Украины трех игроков из "молодежки" на решающий матч Лиги наций со Швейцарией, который состоится 17 ноября в Люцерне. Дебютные приглашения в национальную команду получили полузащитники "Днепра-1" Булеца и Назаренко, а также хавбек "Шахтера" Судаков.

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Дебютанты прибудут в расположение "сине-желтых" в понедельник вечером: регулярный рейс приземлится в аэропорту Цюриха около 19 часов по европейскому времени. До вылета из Киева вызванные игроки должны пройти ПЦР-тесты. В случае получения отрицательных результатов они смогут отправиться в Швейцарию, сообщает официальный сайт УАФ.

Сергей Булеца

Сергей Булеца / Фото: AFP

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Отметим, что Булеца является чемпионом мира среди молодежи. Кроме того, на том, победном для Украины мундиале-2019 Сергей получил "Серебряный мяч", остановившись в шаге от звания лучшего футболиста турнира.

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Напомним, накануне Украина уступила в Лейпциге Германии 1:3. Теперь, чтобы не вылететь из высшего дивизиона Лиги наций, нашей сборной 17 ноября нужно не проиграть Швейцарии. Хотя устроит и минимальное поражение в Люцерне при условии, что команда Андрея Шевченко забьет два мяча и более.

Обзор матча Германия – Украина (3:1)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Швейцарии Сергей Булеца
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