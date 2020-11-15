Шева довызвал чемпиона мира и еще двух новичков на матч со Швейцарией

Андрей Шевченко таки довызвал в сборную Украины трех игроков из "молодежки" на решающий матч Лиги наций со Швейцарией, который состоится 17 ноября в Люцерне. Дебютные приглашения в национальную команду получили полузащитники "Днепра-1" Булеца и Назаренко, а также хавбек "Шахтера" Судаков.
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Дебютанты прибудут в расположение "сине-желтых" в понедельник вечером: регулярный рейс приземлится в аэропорту Цюриха около 19 часов по европейскому времени. До вылета из Киева вызванные игроки должны пройти ПЦР-тесты. В случае получения отрицательных результатов они смогут отправиться в Швейцарию, сообщает официальный сайт УАФ.
Отметим, что Булеца является чемпионом мира среди молодежи. Кроме того, на том, победном для Украины мундиале-2019 Сергей получил "Серебряный мяч", остановившись в шаге от звания лучшего футболиста турнира.
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Напомним, накануне Украина уступила в Лейпциге Германии 1:3. Теперь, чтобы не вылететь из высшего дивизиона Лиги наций, нашей сборной 17 ноября нужно не проиграть Швейцарии. Хотя устроит и минимальное поражение в Люцерне при условии, что команда Андрея Шевченко забьет два мяча и более.
Обзор матча Германия – Украина (3:1)
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