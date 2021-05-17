Краща команда планети повезе на Євро-2020 лише двох гравців з внутрішнього чемпіонату

Збірна Бельгії першої назвала остаточний склад на чемпіонат Європи. У заявці команди тільки два гравці з внутрішнього чемпіонату, зате є представник з Японії

Збірна Бельгії готується до Євро-2020 / Фото: Getty Images

Тренерський штаб збірної Бельгії визначився з остаточною заявкою на фінальну частину Євро-2020. Турнір стартує 11 червня. Бельгія зіграє в групі B разом з Росією, Фінляндією і Данією.

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В основну заявку лідера рейтингу ФІФА потрапили всього два гравці з чемпіонату Бельгії (Міньоле і Ванаку), решта – легіонери, при цьому, є навіть представник чемпіонату Японії (Вермален), повідомляється в Twitter.

Воротарі: Куртуа (Реал), Міньоле (Брюгге), Зельс (Страсбург)

Захисники: Алдервейрелд (Тоттенхем), Боята (Герта), Денайер (Ліон), Вермален (Віссел Кобе), Вертонген (Бенфіка), Меньє (Боруссія Д), Кастаньо (Лестер)

Півзахисники: Де Брюйне (Манчестер Сіті), Дендонкер (Вулверхемптон), Карраско (Атлетико), Прает, Тілеманс (обидва – Лестер), Шадлі (Істанбул ББ), Торган Азар, Вітсель (обидва – Боруссія Д), Ванакен (Брюгге)

Нападники: Доку (Ренн), Еден Азар (Реал), Мертенс (Наполі), Троссард (Брайтон), Батшуайі, Бентеке (обидва – Кристал Пелас), Ромелу Лукаку (Інтер)

Крім цього, в Бельгії представили резервний склад на випадок форс-мажору, до якого з недавніх пір належить ще і зараження коронавірусом.

Резервний список: Камінські (Блекберн Роверс), Салемакерс (Мілан), Локонга, Версхарен (обидва – Андерлехт), Хейн (Генк), Фоке (Реймс), Аднан Янузай (Реал Сосьєдад), Мехелен, Де Кетеларе (обидва – Брюгге), Жордан Лукаку (Антверпен), Ванхеусден (Стандард).

Раніше ми писали, що воротар Барселони пропустить Євро-2020. Німецький воротар через проблеми з коліном змушений буде відправитися на операційний стіл. За матчами чемпіонату Європи він буде стежити по телевізору.

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