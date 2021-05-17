Польща потребує захисника Динамо на Євро-2020

Томаш Кендзера / Фото: Getty Images
Головний тренер збірної Польщі Паулу Соуза назвав футболістів, які починають підготовку до майбутнього чемпіонату Європи. На збір викликано і захисника київського Динамо Томаша Кендзеру.
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Склад збірної Польщі:
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- Воротарі: Лукаш Фабіанскі (Вест Гем), Войцех Щесни (Ювентус), Лукаш Скорупський (Болонья), Радослав Маєцкі (Монако).
- Захисники: Каміл Глік (Беневенто), Ян Беднарек (Саутгемптон), Томаш Кендзьора (Динамо Київ), Мацей Рибус (Локомотив), Бартош Берешіньскі (Сампдорія), Павло Давидович (Верона), Міхал Гелік (Бернслі), Каміл П'ятковський (Ракув), Тимотеуш Пухач (Лех).
- Півзахисники: Гжегож Крихов'як (Локомотив), Петр Зелінські (Наполі), Якуб Модер (Брайтон), Матеуш Кліх (Лідс), Каміл Юзвяк (Дербі), Пшемислав Франківські (Чикаго), Каспер Козловські (Погонь), Кароль Лінетт (Торіно), Пшемислав Плачета (Норвіч).
- Нападники: Роберт Левандовскі (Баварія), Аркадіуш Мілік (Марсель), Давид Ковнацкі (Фортуна), Кароль Свідерські (ПАОК), Якуб Сверчок (Пяст).
Нагадаємо, що збірна Польщі потрапила в групу Е, де зіграє проти Словаччини (14 червня), Іспанії (19 червня) і Швеції (23 червня).