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Польща потребує захисника Динамо на Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 травня, 14:33
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Чемпіон України в складі київського Динамо Томаш Кендзьора викликаний в національну збірну Польщі готуватися до чемпіонату Європи
Томаш Кендзера
Томаш Кендзера / Фото: Getty Images

Головний тренер збірної Польщі Паулу Соуза назвав футболістів, які починають підготовку до майбутнього чемпіонату Європи. На збір викликано і захисника київського Динамо Томаша Кендзеру.

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Склад збірної Польщі:

В тренді
  • Воротарі: Лукаш Фабіанскі (Вест Гем), Войцех Щесни (Ювентус), Лукаш Скорупський (Болонья), Радослав Маєцкі (Монако).
  • Захисники: Каміл Глік (Беневенто), Ян Беднарек (Саутгемптон), Томаш Кендзьора (Динамо Київ), Мацей Рибус (Локомотив), Бартош Берешіньскі (Сампдорія), Павло Давидович (Верона), Міхал Гелік (Бернслі), Каміл П'ятковський (Ракув), Тимотеуш Пухач (Лех).
  • Півзахисники: Гжегож Крихов'як (Локомотив), Петр Зелінські (Наполі), Якуб Модер (Брайтон), Матеуш Кліх (Лідс), Каміл Юзвяк (Дербі), Пшемислав Франківські (Чикаго), Каспер Козловські (Погонь), Кароль Лінетт (Торіно), Пшемислав Плачета (Норвіч).
  • Нападники: Роберт Левандовскі (Баварія), Аркадіуш Мілік (Марсель), Давид Ковнацкі (Фортуна), Кароль Свідерські (ПАОК), Якуб Сверчок (Пяст).

Нагадаємо, що збірна Польщі потрапила в групу Е, де зіграє проти Словаччини (14 червня), Іспанії (19 червня) і Швеції (23 червня).

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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