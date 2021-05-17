Польща потребує захисника Динамо на Євро-2020

Чемпіон України в складі київського Динамо Томаш Кендзьора викликаний в національну збірну Польщі готуватися до чемпіонату Європи

Томаш Кендзера / Фото: Getty Images

Головний тренер збірної Польщі Паулу Соуза назвав футболістів, які починають підготовку до майбутнього чемпіонату Європи. На збір викликано і захисника київського Динамо Томаша Кендзеру.

Читайте також: Як Україні виграти Євро. Прокладаємо шлях до трофея

Склад збірної Польщі:

Воротарі: Лукаш Фабіанскі (Вест Гем), Войцех Щесни (Ювентус), Лукаш Скорупський (Болонья), Радослав Маєцкі (Монако).

Лукаш Фабіанскі (Вест Гем), Войцех Щесни (Ювентус), Лукаш Скорупський (Болонья), Радослав Маєцкі (Монако). Захисники: Каміл Глік (Беневенто), Ян Беднарек (Саутгемптон), Томаш Кендзьора (Динамо Київ), Мацей Рибус (Локомотив), Бартош Берешіньскі (Сампдорія), Павло Давидович (Верона), Міхал Гелік (Бернслі), Каміл П'ятковський (Ракув), Тимотеуш Пухач (Лех).

Каміл Глік (Беневенто), Ян Беднарек (Саутгемптон), Томаш Кендзьора (Динамо Київ), Мацей Рибус (Локомотив), Бартош Берешіньскі (Сампдорія), Павло Давидович (Верона), Міхал Гелік (Бернслі), Каміл П'ятковський (Ракув), Тимотеуш Пухач (Лех). Півзахисники: Гжегож Крихов'як (Локомотив), Петр Зелінські (Наполі), Якуб Модер (Брайтон), Матеуш Кліх (Лідс), Каміл Юзвяк (Дербі), Пшемислав Франківські (Чикаго), Каспер Козловські (Погонь), Кароль Лінетт (Торіно), Пшемислав Плачета (Норвіч).

Гжегож Крихов'як (Локомотив), Петр Зелінські (Наполі), Якуб Модер (Брайтон), Матеуш Кліх (Лідс), Каміл Юзвяк (Дербі), Пшемислав Франківські (Чикаго), Каспер Козловські (Погонь), Кароль Лінетт (Торіно), Пшемислав Плачета (Норвіч). Нападники: Роберт Левандовскі (Баварія), Аркадіуш Мілік (Марсель), Давид Ковнацкі (Фортуна), Кароль Свідерські (ПАОК), Якуб Сверчок (Пяст).

Нагадаємо, що збірна Польщі потрапила в групу Е, де зіграє проти Словаччини (14 червня), Іспанії (19 червня) і Швеції (23 червня).