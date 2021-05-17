Польша нуждается в защитнике Динамо на Евро-2020

Чемпион Украины в составе киевского Динамо Томаш Кендзера вызван в национальную сборную Польши готовиться к чемпионату Европы

Томаш Кендзера / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза назвал футболистов, которые начинают подготовку к предстоящему чемпионату Европы. На сбор вызван и защитник киевского Динамо Томаш Кендзера.

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Состав сборной Польши:

Вратари: Лукаш Фабиански (Вест Хэм), Войцех Щесны (Ювентус), Лукаш Скорупски (Болонья), Радослав Маецки (Монако).

Лукаш Фабиански (Вест Хэм), Войцех Щесны (Ювентус), Лукаш Скорупски (Болонья), Радослав Маецки (Монако). Защитники: Камиль Глик (Беневенто), Ян Беднарек (Саутгемптон), Томаш Кендзера (Динамо Киев), Мацей Рыбус (Локомотив), Бартош Берешиньски (Сампдория), Павел Давидович (Верона), Михал Гелик (Бернсли), Камил Пятковски (Ракув), Тимотеуш Пухач (Лех).

Камиль Глик (Беневенто), Ян Беднарек (Саутгемптон), Томаш Кендзера (Динамо Киев), Мацей Рыбус (Локомотив), Бартош Берешиньски (Сампдория), Павел Давидович (Верона), Михал Гелик (Бернсли), Камил Пятковски (Ракув), Тимотеуш Пухач (Лех). Полузащитники: Гжегож Крыховяк (Локомотив), Петр Зелински (Наполи), Якуб Модер (Брайтон), Матеуш Клих (Лидс), Камил Юзвяк (Дерби), Пшемыслав Франковски (Чикаго), Каспер Козловски (Погонь), Кароль Линетти (Торино), Пшемыслав Плачета (Норвич).

Гжегож Крыховяк (Локомотив), Петр Зелински (Наполи), Якуб Модер (Брайтон), Матеуш Клих (Лидс), Камил Юзвяк (Дерби), Пшемыслав Франковски (Чикаго), Каспер Козловски (Погонь), Кароль Линетти (Торино), Пшемыслав Плачета (Норвич). Нападающие: Роберт Левандовски (Бавария), Аркадиуш Милик (Марсель), Давид Ковнацки (Фортуна), Кароль Свидерски (ПАОК), Якуб Сверчок (Пяст).

Напомним, что сборная Польши попала в группу Е, где сыграет против Словакии (14 июня), Испании (19 июня) и Швеции (23 июня).