Воротар Барселони пропустить Євро-2020

Німецький воротар через проблеми з коліном змушений буде відправитися на операційний стіл. За матчами чемпіонату Європи він буде стежити по телевізору

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Воротар Барселони і збірної Німеччини Марк-Андре тер Штеген пропустить Євро-2020. Німецькому голкіперу належить перенести операцію на коліні. Про це тер Штеген написав у себе в Instagram .

"Я вирішив разом з медичною службою клубу, що зроблю додаткове втручання на моєму коліні. Мені сумно, що цього літа я пропущу Євро-2020 з Німеччиною. Вперше за багато років я буду підтримувати свою країну з дому. Сподіваюся, ми виграємо!", – написав Марк-Андре.

Тер Штеген дебютував в національній команді в листопаді 2016 року, брав участь в Кубку Конфедерації 2017 року, а також увійшов в заявку на ЧС-2018, але на турнірі всі матчі провів Мануель Нойер. Можна не сумніватися, що ветеран Баварії буде номером один бундестіму і на чемпіонаті Європи.

Раніше ми писали, що Польща потребує захисника Динамо на Євро-2020. Чемпіон України в складі київського Динамо Томаш Кендзьора викликаний в національну збірну Польщі готуватися до чемпіонату Європи.