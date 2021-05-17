У України буде сауна прямо на стадіоні. Шевченко визначився з базовою ареною на Євро

Два матчі групового етапу чемпіонату Європи-2020 збірна України проведе в Бухаресті, тому вирішила готуватися в передмісті столиці Румунії Волунтарі

Збірна України зараз на зборі в Харкові / Фото: УАФ

15 травня в Харкові без ряду легіонерів збірна України розпочала підготовчий збір до Євро-2020. А тепер визначилася і з ареною, на якій буде тренуватися під час літнього чемпіонату Європи.

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Нагадаємо, що два з трьох матчів групового етапу "синьо-жовті" проведуть в Бухаресті. Після дебютної зустрічі в Амстердамі з Нідерландами 13 червня, далі команда Шевченко зіграє з Північною Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня).

Тому, як повідомляє Команда №1, базовою для тренувань збірної України в Румунії стане арена імені тренера Ангела Йорданеску в передмісті Бухареста – Волунтарі. Це невеликий стадіон, який вміщує 4,5 тисячі глядачів. Поруч зі стадіоном розташоване поле зі штучним покриттям і ще одне натуральне, але менших розмірів.

Примітно, що основна роздягальня стадіону межує з тренажерним залом і примикає до сауни. Тому футболісти збірної зможуть проводити після тренувань відновлювальні процедури прямо на стадіоні.

На Євро-2020 команда-учасник матиме можливість провести тільки одне тренування на кожній з домашніх арен чемпіонату, але за умови проведення матчу на цьому стадіоні. Тому вся підготовча робота відбуватиметься на полях, які збірні вибрали самі.

Нагадаємо, що перший товариський матч перед Євро збірна України зіграє проти Бахрейну 23 травня в Харкові. Далі на команду Андрія Шевченка чекають спаринги з Північною Ірландією і Кіпром.

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