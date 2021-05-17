Колишній футболіст київського Динамо відмовив російському клубу – не всі купиш за гроші

Австрійський захисник німецького Байєра Александар Драгович не захотів переходити в московське Динамо, вважаючи за краще залишитися в Європі

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Футбольний сезон 2020/2021 в Європі завершується, і клуби вже думають про майбутнє. На роздоріжжі виявився 30-річний центральний захисник збірної Австрії Олександр Драгович. Екс-гравець київського Динамо, який грав в Україні в 2013-2016 роках, отримав пропозицію з московського Динамо, але відмовився їхати в Росію, навіть попри обіцяну солідну зарплату.

Сьогодні стало відомо, що англійський футболіст отримав український паспорт і мріє про збірну.

Журналіст-інсайдер Макс Білефельд пише в Twitter , Що, крім росіян, на Драгович претендують ще кілька клубів. Зокрема, Байєр готовий його залишити ще на сезон. Цікавиться хлопцем і сусідній німецький Кельн. Але найбільше шансів у сербської Црвени Звєзди, президенту якої австрієць пообіцяв підписатися.

Нинішня угода Олександра з Байєром закінчується в найближчі тижні, так що "фармацевти" змушені відпускати його безкоштовно. Трансферна вартість захисника зараз становить приблизно 3 мільйони євро.

Тим часом, найкраща команда світу везе на Євро-2020 лише двох гравців внутрішнього чемпіонату.

Дивіться, як Александар забивав в Лізі Європи за Байєр: