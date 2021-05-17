Англійський футболіст отримав український паспорт і мріє про збірну

Захисник Вулвергемптона Макс Кілман, який раніше виявляв бажання виступати за нашу збірну, став громадянином України і сподівається на диво

Сьогодні стало відомо, що 23-річний захисник Вулвергемптона Макс Кілман отримав паспорт громадянина України. У березні ми писали, що Україна натурализует англійця Кілмана. Правда, в ході процесу стало відомо, що правила ФІФА не дозволять хлопцеві виступати за нашу збірну, оскільки раніше він грав за команду Англії з футзалу – одному з видів футболу.

Новину в своєму YouTube-каналі повідомила телеведуча Влада Седан. Дружина Олександра Зінченка зробила з Максом інтерв'ю, в якому він зізнається, що все ж сподівається засвітитися в синьо-жовтій формі. Його батьки – родом із України: мама – з Києва, батько – з Одеси. Сам він народився вже в Лондоні.

У нинішньому сезоні Прем'єр-ліги Кілман з'явився в 17 поєдинках і заробив чотири жовті картки. Високий захисник (зріст – 192 см) зазвичай діє в центрі і має добрий вигляд у силовій боротьбі. За два тури до завершення чемпіонату Вулвергемптон після 36 турів посідає 12-те місце серед 20 команд.

Тим часом Шевченко допомагав здавати тест новачкові збірної.

Згадаймо, українці зіграли внічию з фінами в відборі на ЧС-2022: