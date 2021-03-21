Шева все підтвердив: Україна натуралізує англійця

Макс Кілман з "Вулвергемптона" вже зайнятий оформленням українського паспорта

23-річний захисник "Вулвергемптона" Макс Кілман зайнятий оформленням українського паспорта, що дозволить англійцю отримати виклик до збірної України.

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Про це заявив головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко.

Коли саме завершиться юридичний процес і Кілман буде викликаний до табору української збірної, ще не ясно.

Але, не виключено, він стане посиленням для збірної України перед літньою фінальною частиною Євро.

"Якщо гравець хоче грати за збірну, перш, ніж отримати виклик, він повинен отримати паспорт. Це головний пріоритет. Коли він отримає паспорт – тоді будемо розглядати. Що стосується Кілмана, наскільки я знаю, у нього цей процес триває. Коли процес буде завершено , коли він отримає паспорт на руки, тоді вже будемо реагувати", – сказав Андрій Шевченко в ефірі "Великого футболу"

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Основна позиція рослого (192 см) Макса Кілмана – центральний захисник, але він може зіграти і ліворуч. Аналітики Transfermarkt оцінюють його в 4,5 млн євро.

Раніше Кілман заявляв про готовність грати за Україну чи Росію.

"Коли я був дитиною, то часто відпочивав у Києві, де до цього часу живуть мої родичі з боку мами. Я був і в Москві, звідки родом мій батько. Правда, всі рідні за його лінією вже давно переїхали до Нью-Йорка. Моя російська мова не така хороша, як могла би бути, але я досі можу нею розмовляти", – розповідав раніше британець BBC

Макс Кілман / Фото: Reuters

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Пізніше з'явилася інформація, що Кілман зробив вибір на користь України.

Додамо, що Кілман не перший іноземець, котрий обирав між збірними України і Росії. Свого часу німець Роман Нойштедтер, батько якого грав за "Дніпро", був натуралізований російською збірною.

Цікаво, що Кілман грав за збірну Англії з футзалу, але це не завадить йому виступати за українську збірну з "великого" футболу.

Дивіться огляд останнього матчу збірної України

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