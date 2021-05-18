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Помер багаторічний адміністратор Динамо і друг Лобановського

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
18 травня, 10:34
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Знаковому соратнику Валерія Лобановського і працівникові київського клубу Олександру Чубарову, який прийшов до Динамо в 1980-х, було 78 років
Адміністратор київського Динамо Олександр Чубаров
Адміністратор київського Динамо Олександр Чубаров

Сумна новина сьогодні прийшла в український футбол. На 79-му році життя помер знаменитий адміністратор столичного Динамо Олександр Чубаров. Звістку опублікував офіційний сайт Динамо зі співчуттями рідним і близьким від президента клубу Ігоря Суркіса.

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Чубаров з'явився в київській команді в середині 1980-х і віддав клубу понад 30 років. Легендарний тренер Валерій Лобановський довіряв йому рішення багатьох серйозних питань. Крім того, у наставника і адміністратора були свої особливі ритуали. Також Олександр вважався майстром футбольних історій, яких за десятиліття в футболі накопичив чимало. Згадаймо, що розповідав Чубаров про прізвисько Сергія Юрана.

Навіть свою дочку адміністратор назвав на честь Лобановського. Кажуть, що саме він зіграв важливу роль у поверненні великого тренера до України 1996 року після кількох років на Близькому Сході.

В тренді

Про причини смерті динамівця поки що не повідомляється.

Тим часом колишній футболіст київського Динамо відмовив російському клубу.

Дивіться, як Динамо обіграло Зорю в чемпіонаті України:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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