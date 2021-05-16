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Таблетки в Динамо! Каладзе викидав їх в унітаз, але вони не змивалися – одкровення експартнера Шеви

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
16 травня, 20:13
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"Не приховую, ми пили таблетки. Але разів п'ять-шість після них я був на допінг-контролі, і він нічого не показував", – каже росіянин Олексій Герасименко
Динамо другої половини 1990-х
Динамо другої половини 1990-х / Фото: Ветерани ФК Динамо Київ

Ексфутболіст Динамо і збірної Росії Олексій Герасименко, який виступав за "біло-синіх" з 1998 по 2000 рік, розповів про таблетки, які давали гравцям у київському клубі.

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"Навіть не хочу приховувати – ми пили таблетки. Бувало, мене від них на тренуваннях чомусь нудило. Але разів п'ять-шість після них я був на допінг-контролі, і він нічого не показував. Напевно, це була якась вітамінізація. У нас було по три гри на тиждень, треба було відновлюватися, і без цього було складно"

"Іноді я їх вживав, іноді ні – мені вони не дуже заходили. А дехто, навпаки, сидів на них. Але факт у тому, що жоден допінг-контроль нічого не показав"

"Чи викидав їх хтось до унітаза? Каладзе. Ми жили в одному номері, і я бачив, як вони там плавали, чомусь не змивалися. Мабуть, він був такий не один. У нас було три тренери з фізпідготовки, і якось, пам'ятаю, вони кажуть: "Хлопці, просимо вас – не викидайте ці таблетки. Вони дуже дорогі, ми їх в Німеччині купуємо. Не хочете їх вживати – віддавайте нам". Після цього ми з Кахою почали чинити саме так. Не було такого, щоб хтось засовував їх тобі до рота. Вважалося, що це твоє відновлення, і ніхто не змушував їх вживати", – сказав Герасименко в інтерв'ю СЕ

Зазначимо, що серед партнерів Герасименка по зоряному Динамо кінця 1990-х, крім Каладзе, були Шевченко, Ребров, Шовковський, Головко, Ващук та інші відомі гравці.

Нагадаємо, весь 2020 рік через допінг у Динамо пропустив Артем Бєсєдін.

За словами футболіста, причиною стала помилка клубного лікаря Динамо. "Він переплутав таблетки і дав мені свою від голови", – казав Бєсєдін.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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