Страшная смерть 21 бегуна во время марафона в Китае: во всем винят погоду

Еще 151 участник трагичного забега на горном участке в провинции Ганьсу 22 мая находится в безопасности, хотя некоторым и потребовалась госпитализация

Участники более счастливого марафона в Японии / Фото: Reuters

Массовыми жертвами завершился в Китае ультрамарафон по пересеченной местности. Во время забега на горном участке в провинции Ганьсу на северо-западе страны из-за внезапно изменившихся погодных условий погиб уже 21 спортсмен. Ранее испанец бежал 42 км под чужим именем и установил рекорд Гондураса.

Марафон в Китае стартовал в субботу утром, 22 мая, в ландшафтном парке "Хуанхэ Шилин". В 13:00 с неба начал падать ледяной дождь и град, поднялся сильный ветер. Это привело к резкому падению температуры воздуха и появления переохлаждения и других симптомов у участников забега – сообщает russian.news.cn.

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А после того как некоторые легкоатлеты пропали без вести, соревнования остановили. Местные органы власти ввели режим экстренного реагирования и мобилизовали более 1200 спасателей для поиска спортсменов. Повторное падение температуры в ночное время, а также непростой рельеф местности усложнили проведение спасательной операции и некоторые атлеты просто замерзли насмерть.

Ранее украинке, которая выиграла с рекордом Софийский марафон, дали 4 года дисквалификации.



Фото russian.news.cn

В итоге из 172 участников забега в безопасности находятся 151. Их жизни на данный момент ничего не угрожает, хотя восемь бегунов с легкими травмами забрали в больницу. Но их состояние оценивается как стабильное.

Местные власти называют инцидент несчастным случаем, вызванным внезапным изменением погодных условий. Однако в Китае уже формирована специальная группа, которая будет расследовать обстоятельств трагедии.