В Крыму умер бывший украинский футболист. Экс-игроку Зари только исполнилось 37

Бывший полузащитник Севастополя Сергей Ференчак после завершения карьеры работал в клубе детским тренером. Причины скоропостижной смерти не сообщаются

Сергей Ференчак умер в Крыму/Фото fcsevastopol.ru

Сегодня стало известно, что в Крыму в возрасте всего 37 лет умер бывший украинский футболист Сергей Ференчак. Причины скоропостижной кончины спортсмена пока неизвестны. Ранее мы писали, что 18-летний футболист умер во время матча, не дождавшись врачей.

Крымчанин Ференчак в свое время выступал за Титан из Армянска, красноперекопский Химик, симферопольскую Таврию, ФК Севастополь, луганскую Зарю, белорусскую Белшину и Рубин Ялты. Но львиную долю карьеры отыграл именно за Севастополь, за который он провел 215 матчей, долгое время был капитаном команды, в том числе и в дебютном для "моряков" сезоне в украинской Премьер-лиге-2010/11.

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"Серега. Ты был прекрасным человеком и футболистом", – выразила соболезнования Заря.

После аннексии Крыма Ференчак продолжил выступать в местном чемпионате за Севастополь, а после завершения карьеры работал тренером в детско-юношеской секции клуба. 27 апреля ему исполнилось 37...

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