У Криму помер колишній український футболіст. Екс-гравцю Зорі тільки виповнилося 37

Колишній півзахисник Севастополя Сергій Ференчак після завершення кар'єри працював у клубі дитячим тренером. Причини раптової смерті не повідомляються

Сергій Ференчак помер в Криму/Фото fcsevastopol.ru

Сьогодні стало відомо, що в Криму у віці всього 37 років помер колишній український футболіст Сергій Ференчак. Причини раптової смерті спортсмена поки невідомі. Раніше ми писали, що 18-річний футболіст помер під час матчу, не дочекавшись лікарів.

Кримчанин Ференчак свого часу виступав за Титан із Армянська, красноперекопський Хімік, сімферопольську Таврію, ФК Севастополь, луганську Зорю, білоруську Белшину і Рубін Ялта. Але левову частку кар'єри відіграв саме за Севастополь, за який він провів 215 матчів, довгий час був капітаном команди, в тому числі і в дебютному для "моряків" сезоні в українській Прем'єр-лізі-2010/11.

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"Серьога. Ти був прекрасною людиною і футболістом", – висловила співчуття Зоря.

Після анексії Криму Ференчак продовжив виступати в місцевому чемпіонаті за Севастополь, а після завершення кар'єри працював тренером в дитячо-юнацькій секції клубу. 27 квітня йому виповнилося 37...

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