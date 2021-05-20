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У Криму помер колишній український футболіст. Екс-гравцю Зорі тільки виповнилося 37

Олена Павлова Олена Павлова
20 травня, 22:50
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Колишній півзахисник Севастополя Сергій Ференчак після завершення кар'єри працював у клубі дитячим тренером. Причини раптової смерті не повідомляються
Сергій Ференчак помер в Криму/Фото fcsevastopol.ru
Сергій Ференчак помер в Криму/Фото fcsevastopol.ru

Сьогодні стало відомо, що в Криму у віці всього 37 років помер колишній український футболіст Сергій Ференчак. Причини раптової смерті спортсмена поки невідомі. Раніше ми писали, що 18-річний футболіст помер під час матчу, не дочекавшись лікарів.

Кримчанин Ференчак свого часу виступав за Титан із Армянська, красноперекопський Хімік, сімферопольську Таврію, ФК Севастополь, луганську Зорю, білоруську Белшину і Рубін Ялта. Але левову частку кар'єри відіграв саме за Севастополь, за який він провів 215 матчів, довгий час був капітаном команди, в тому числі і в дебютному для "моряків" сезоні в українській Прем'єр-лізі-2010/11.

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"Серьога. Ти був прекрасною людиною і футболістом", – висловила співчуття Зоря.

Після анексії Криму Ференчак продовжив виступати в місцевому чемпіонаті за Севастополь, а після завершення кар'єри працював тренером в дитячо-юнацькій секції клубу. 27 квітня йому виповнилося 37...

Ми також повідомляли, що зірка футболу у 33 роки перестав дихати в будинку батьків.

А в Україні помер багаторічний адміністратор Динамо і друг Лобановського.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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