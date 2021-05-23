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Страшна смерть 21 бігуна під час марафону в Китаї: у всьому звинувачують погоду

Олена Павлова Олена Павлова
23 травня, 14:36
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Ще 151 учасник трагічного забігу на гірській ділянці в провінції Ганьсу 22 травня перебуває у безпеці, хоча деяким і потрібна була госпіталізація
Учасники більш щасливішого марафону в Японії
Учасники більш щасливішого марафону в Японії / Фото: Reuters

Масовими жертвами завершився в Китаї ультрамарафон по пересіченій місцевості. Під час забігу на гірській ділянці в провінції Ганьсу на північному заході країни через раптовий приступ змінилися погодні умови загинув вже 21 спортсмен. раніше іспанець втік 42 км під чужим ім'ям і встановив рекорд Гондурасу .

Марафон в Китаї стартував в суботу вранці, 22 травня, в ландшафтному парку "Хуанхе Шилін". О 13:00 з неба почав падати крижаний дощ і град, піднявся сильний вітер. Це призвело до різкого падіння температури повітря і появи переохолодження та інших симптомів у учасників забігу – повідомляє russian.news.cn .

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А після того як деякі легкоатлети пропали безвісти, змагання зупинили. Місцеві органи влади ввели режим екстреного реагування та мобілізували понад 1200 рятувальників для пошуку спортсменів. Повторне падіння температури в нічний час, а також непростий рельєф місцевості ускладнили проведення рятувальної операції і деякі атлети просто замерзли на смерть.

раніше українці, яка виграла з рекордом Софійський марафон, дали 4 роки дискваліфікації .

В тренді


фото russian.news.cn

В результаті з 172 учасників забігу в безпеці перебувають 151. Їх життя на цей момент нічого не загрожує, хоча вісім бігунів з легкими травмами забрали до лікарні. Але їх стан оцінюється як стабільний.

Місцева влада називає інцидент нещасним випадком, викликаним раптовою зміною погодних умов. Однак в Китаї вже формирована спеціальна група, яка буде розслідувати обставин трагедії.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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