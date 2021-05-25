Четверо на одного: врачи не спасли избитого бойца ММА

Новозеландский спортсмен Фау Вейк умер в результате неравной драки в Окленде. У него остались маленькая дочка и трое братьев – все из смешанных единоборств

Новозеландский боец Фау Вейк / Фото: Instagram

25-летний боец ММА из Новой Зеландии Фау Вейк погиб в результате уличного нападения в Окленде.

Об этом сообщает MMAFighting.

Читайте также: В семье Андрея Шевченко случилось горе

Вейк стал жертвой нападения со стороны четырех человек, которое произошло 16 мая. С тех пор за его жизнь боролись врачи, которым так и не удалось спасти спортсмена.

Все четверо подозреваемых уже задержаны полицией, им предъявлены обвинения.

У Вейка остались четырехлетняя дочь и трое братьев, которые занимаются боевыми искусствами.

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья и Дэн Хукер, известный по выступлениям в этой же организации, были среди товарищей по команде Вейка, и уже почтили память погибшего сообщениями в социальных сетях.

Как отметил один из тренеров Вейка, за несколько часов до трагедии тот спарринговал с Адесаньей и одержал верх над чемпионом UFC.

Ранее мы писали о смерти в ринге в Эквадоре – от удара в голову умер кикбоксер Йоэль Кауаски.