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Четверо на одного: врачи не спасли избитого бойца ММА

Олег Люлька Олег Люлька
25 мая, 10:02
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Новозеландский спортсмен Фау Вейк умер в результате неравной драки в Окленде. У него остались маленькая дочка и трое братьев – все из смешанных единоборств
Новозеландский боец Фау Вейк
Новозеландский боец Фау Вейк / Фото: Instagram

25-летний боец ММА из Новой Зеландии Фау Вейк погиб в результате уличного нападения в Окленде.

Об этом сообщает MMAFighting.

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Вейк стал жертвой нападения со стороны четырех человек, которое произошло 16 мая. С тех пор за его жизнь боролись врачи, которым так и не удалось спасти спортсмена.

Все четверо подозреваемых уже задержаны полицией, им предъявлены обвинения.

У Вейка остались четырехлетняя дочь и трое братьев, которые занимаются боевыми искусствами.

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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья и Дэн Хукер, известный по выступлениям в этой же организации, были среди товарищей по команде Вейка, и уже почтили память погибшего сообщениями в социальных сетях.

Как отметил один из тренеров Вейка, за несколько часов до трагедии тот спарринговал с Адесаньей и одержал верх над чемпионом UFC.

Ранее мы писали о смерти в ринге в Эквадоре – от удара в голову умер кикбоксер Йоэль Кауаски.

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