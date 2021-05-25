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У родині Андрія Шевченка сталося горе

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
25 травня, 06:30
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Як повідомила дружина головного тренера збірної України американка Крістен Пазік, в юному віці пішла з життя її кузина Міа
Андрій Шевченко і його дружина Крістен
Андрій Шевченко і його дружина Крістен / Фото: Instagram

У родині головного тренера збірної України Андрія Шевченка сталося горе.

Як написала у своїх інстаграм-сторіз дружина Шеви американка Крістен Пазік, в інший світ відійшла її кузина Міа.

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Причини смерті не називаються.

Крістен Пазік опублікувала фото дівчини з молитовним емодзі і вказала роки життя: 2005-2021.

В тренді

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Нагадаємо, що під керівництвом Андрія Шевченка цими днями збірна України в Харкові готується до фінальної частини Євро. В неділю українці зіграли внічию 1:1 спаринг з Бахрейном. Наступний товариський матч "синьо-жовті" проведуть 3 червня в Дніпрі проти Північної Ірландії.

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