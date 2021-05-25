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Чемпіон Росії з легкої атлетики помер на тренуванні

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
25 травня, 11:36
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Майстер спорту з бігу на 60 і 110 метрів з бар'єрами Григорій Маляренко помер у віці 22 років прямо під час тренування
Маляренко двічі вигравав чемпіонат Росії
Маляренко двічі вигравав чемпіонат Росії

На тренуванні в Омську помер 22-річний російський легкоатлет Григорій Маляренко, майстер спорту з бігу на 60 і 110 метрів з бар'єрами. Дворазовий чемпіон Росії серед молоді.

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"Під час занять легкоатлету стало погано, бригада швидкої допомоги прибула на місце оперативно, проте врятувати життя спортсмена не вдалося" , – наводить слова прес-служби омського Мінспорту SuperOmsk.

В тренді

Раніше ми писали, що масовими жертвами завершився в Китаї ультрамарафон по пересіченій місцевості. Під час забігу на гірській ділянці в провінції Ганьсу на північному заході країни через раптово змінилися погодних умов загинув 21 спортсмен. Місцева влада називає інцидент нещасним випадком, викликаним раптовою зміною погодних умов.

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