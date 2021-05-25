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Сломал челюсть! Бывший омоновец избил мальчика и его отца за отказ тренироваться

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
25 мая, 12:53
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Уголовная история со спортивным оттенком под Москвой. Экс-полицейский сорвался с катушек, когда подросток отказался заниматься под его руководством в подвале

В подмосковных Люберцах тренер по боксу бывший омоновец Евгений Герасимов избил 14-летнего мальчика и его отца после того, как юный спортсмен отказался от тренировок под руководством экс-полицейского.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

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Сообщается, что сперва мальчик, решивший тренироваться, нашел спортзал, организованный местными жителями в подвале одного из домов. По его словам, Герасимов предложил услуги тренера, но мальчик отказался. Дело чуть не дошло до драки, в итоге парень пожаловался своему отцу – чтобы на него не давили.

Отец позвонил Герасимову и договорился с ним о встрече. При встрече, превратившейся в боксерский поединок, Герасимов сломал недовольному отцу челюсть и заодно побил сына, пытавшегося вступиться за отца.

После драки пострадавший папа попал в больницу, где решил написать заявление на Герасимова в полицию, несмотря на то, что тот приходил его проведать, настойчиво советуя этого не делать.

Сам боксер-омоновец уверяет, что он – ни при чем. Мол, отец вместе с сыном первые напали на него (с кирпичом), а он лишь защищался, как умел, поэтому случайно избил обоих.

В тренде

Подростку же сейчас поступают угрозы через знакомых.

Ранее мы писали, что в Москве самбист избил приезжего возле ресторана. Спортсмен говорит, что пребывал в состоянии алкогольного опьянения, а драка началась на почве личной неприязни.

Также мы рассказывали, что директор московского Спартака по связям с общественностью Антон Фетисов у ресторана хотел разнять двух парней, но в итоге сам угодил в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости.

Драка с участием Антона Фетисова Видео: Mash

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