Директор Спартака ударил монтажника первым: новое видео драки

Итогом разборок у бара в Москве стала открытая черепно-мозговая травма у представителя футбольного клуба. А Жафяру из Мосводоканала светит срок

В Сети появилось новое видео конфликта с участием директора московского Спартака по связям с общественностью Антона Фетисова, оказавшегося по итогам разборок в реанимации. Как оказалось, Фетисов ударил первым.

В ролике, опубликованном телеграм-каналом Mash, видно, что сперва Фетисов стоял в сторонке у бара с двумя дамами – женой и сестрой. Рядом о чем-то громко спорили два парня. Антон решил выступить в роли третейского судьи и разрулить вопрос, чтобы никто не пострадал. Дипломатически решить проблему не вышло, поэтому он решил действовать наверняка и бить первым.

Драка с участием Антона Фетисова Видео: Mash

Но не судьба – удар у незваного миротворца, мягко говоря, не получился, а ответочка не заставила себя ждать. Фетисов упал и потерял сознание. В итоге у него открытая черепно-мозговая травма и перелом височной кости.

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А задержанному 31-летнему монтажнику "Мосводоканала" Жафяру Боровкову грозит уголовная ответственность по статье – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Антон Фетисов / Фото: Официальный сайт ФК "Спартак"

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