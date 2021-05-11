Українська
$ 27,76
33,49
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Ногой лежачего: видео избиения директора Спартака Фетисова

11 мая, 13:14

Олег Люлька Олег Люлька

Директору по связям с общественностью московского Спартака Антону Фетисову досталось на выходе из ресторана, когда он попытался разнять других

Антон Фетисов

Антон Фетисов / Фото: Официальный сайт ФК "Спартак"

В сети появилось видео нападения на директора по связям с общественностью московского Спартака Антона Фетисова, зафиксированное одной из камер наблюдения.

Реклама

Разместил его Telegram-канал Мутко против.

Напомним, накануне стало известно, что Фетисов был доставлен в больницу после избиения. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

"Вчера ночью Антон Фетисов с женой выходили из ресторана, – рассказал СЭ о случившемся управляющий директор Спартака Евгений Мележиков . – На выходе из заведения происходил конфликт, Антон попытался разнять людей. Один из участников конфликта спортивного вида ударил Антона и еще одного человека. Потом нанес еще один удар уже лежащему Антону, пытался ударить ногой, но удара удалось избежать. В настоящее время заведено уголовное дело. Думаю, что преступников удастся найти. Антон в реанимации, но находится в сознании. Мы настояли, чтобы он обследовался у грамотных нейрохирургов"

Читайте также: Бьет по голове и оскорбляет при всех детях: в Ровно тренера обвинили в издевательстве над воспитанниками

Реклама

Ранее в России вандалы сожгли могилу хоккеиста, погибшего в авиакатастрофе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Худшее пенальти в истории: футболист опозорился, пытаясь повторить Милевского
Худшее пенальти в истории: футболист опозорился, пытаясь повторить МилевскогоФутбол
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарее
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарееФутбол
"Выгнать из сборной Украины!" Малиновский взбесил фолловеров, отметив день рождения с россияниномФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии А
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии АФутбол
Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часов
Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часовЧУ по футболу
Месси вышел на четверте место в списке лучших бомбардиров в истории: кого обошел аргентинец
Месси вышел на четверте место в списке лучших бомбардиров в истории: кого обошел аргентинецФутбол

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять