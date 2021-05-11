Русский
$ 27,76
33,49
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Ногою лежачого: відео побиття директора Спартака Фетисова

11 травня, 13:14

Олег Люлька Олег Люлька

Директору зі зв'язків з громадськістю московського Спартака Антону Фетисову дісталося на виході з ресторану, коли він спробував розборонити інших

Антон Фетисов

Антон Фетисов / Фото: Офіційний сайт ФК "Спартак"

У мережі з'явилося відео нападу на директора зі зв'язків з громадськістю московського Спартака Антона Фетисова, зафіксоване однією з камер спостереження.

Реклама

Розмістив його Telegram-канал Мутко проти.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Фетисов був доставлений в лікарню після побиття. У нього діагностовано відкрита черепно-мозкова травма.

"Вчора вночі Антон Фетисов з дружиною виходили з ресторану, – розповів СЕ про те, що трапилося, керуючий директор Спартака Євген Мележик. – На виході із закладу стався конфлікт, Антон спробував розборонити людей. Один з учасників конфлікту спортивної статури вдарив Антона і ще одну людину. Потім завдав ще одного удару вже лежачому Антону, намагався вдарити ногою, але удару вдалося уникнути. Наразі порушено кримінальну справу. Думаю, що злочинців вдасться знайти. Антон в реанімації, але при тямі. Ми наполягли, щоб він обстежувався у грамотних нейрохірургів"

Читайте також: Б'є в голову і ображає при всіх дітях: в Рівному тренера звинуватили в знущанні над вихованцями

Реклама

Раніше в Росії вандали спалили могилу хокеїста, який загинув в авіакатастрофі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Найгірше пенальті в історії: футболіст зганьбився, намагаючись повторити Мілевського
Найгірше пенальті в історії: футболіст зганьбився, намагаючись повторити МілевськогоФутбол
Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареї
Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареїФутбол
"Вигнати зі збірної України!" Маліновський розлютив фоловерів, відсвяткувавши день народження з росіяниномФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії А
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії АФутбол
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годин
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годинЧУ з футболу
Мессі вийшов на четверте місце в списку кращих бомбардирів в історії: кого обійшов аргентинець
Мессі вийшов на четверте місце в списку кращих бомбардирів в історії: кого обійшов аргентинецьФутбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти